Türkiye, NATO kapısını açacak mı?

İskandinav ülkelerinden Danimarka, Norveç ve İzlanda, NATO'nun kurucu 12 üyesi arasında yer alıyor. İsveç ve Finlandiya ise Soğuk Savaş sırasında bile nötr kalmak adına ittifaka girmemeyi tercih eden ülkelerden oldu.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi, dünya dengelerini belli bir istikamete doğru yönlendirdiği için şimdi bu iki önemli İskandinav ülkesi, NATO kapısında. Kapıdalar ve Türkiye'nin kapıyı açmasını bekliyorlar. Dün vardığımız Madrid'de gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nin ana başlıklarından biri, Türkiye'nin ikna edilip edilemeyeceği endişesi...

Bir haftadır yabancı basında "Türkiye ne istiyor?", "Erdoğan nasıl ikna olur?", "Batı, Erdoğan'la neden barışmalı?" başlıklı makaleler arka arkaya yayınlanıyor. Batılılar on yıllar sonra PKK diye bir terör örgütü olduğunu da hatırlamış oldu bu vesileyle!

Vesile olan ise kuşkusuz Erdoğan oldu. Ana muhalefetin dış politika başdanışmanı, "Atatürk de Finlandiya'yı severdi" şaklabanlıklarıyla şirinlik yapmaya çalışsa da Erdoğan, İsveç-Finlandiya heyetleri Ankara yolundayken "Boşuna yorulmasınlar" resti çekebildiği için bu noktadayız.

TIR'lar dolusu silahlarla YPG'yi donatıp eğiten ABD, yeni çok kutuplu dünyada NATO'nun tek patronu olmadığını zor yoldan öğreniyor. NATO Zirvesi'nin gerilimli geçmesi şaşırtıcı olmaz.

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