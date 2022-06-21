CHP’nin tutuklu ‘gazetecileri’

"Türk ordusundan hava saldırısı: Birçok savaş uçağı 18.45'te Amed'den kalktı."

"Türk ordusu, Haftanın bölgesine doğru sınırı geçmeye çalışıyor."

"Kürdistan birdir, ihanet etme."

"Öcalan, felsefesi ile her yerde."

Geçtiğimiz hafta, beş ilde gerçekleşen bir operasyonda 22 kişi gözaltına alındı ve içlerinden 16'sı tutuklandı. PKK ve FETÖ iltisaklılar, "Kürt gazeteciler tutuklandı" şeklinde yansıtsa da gerçekler farklıydı.

Yukarıda söz konusu tutukluların çalıştığı ve irtibatta olduğu Sterk TV ya da Xwebûn gibi yayın organlarındaki manşetler ile KJ'lerini görebilirsiniz. Üstelik haklarındaki suçlamalar sadece terör örgütünün propagandasını yapmaktan ibaret değil. Aynı zamanda yönetici kadroya istihbarat iletmekten dağa gençleri göndermeye kadar pek çok iddia söz konusu. Zaten bir kısmı daha önce de bu ve benzer suçlardan hüküm giymiş.

Birkaç örneği gazeteci Emre Efser'in haberinden aktarıyorum:

Aziz Oruç: Örgüte ait Mezopotamya Haber Ajansı editörü Oruç, daha önce KHK ile kapatılan örgüte ait Dicle Haber Ajansı'nda çalıştı. Hakkında birçok terör suçundan yakalama kararı çıktı ve Kuzey Irak'a kaçtı. 2019 yılında İran'dan Türkiye'ye geçtiği sırada HDP Doğubayazıt İl Başkanı ile aynı araçta yakalandı ve tutuklandı.

Safiye Alagaş: Örgüte ait Jin News Haber Müdürü. Bahsi geçen kurumda yaptığı 12 haber üzerinden "zincirleme terör örgütü propagandası" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandı.

YPG teröristlerini ve Öcalan'ı öven haberlerini bulmak mümkün.

Serdar Altan: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Asbaşkanı. Örgütün gazetesi Özgür Gündem'de editör olarak çalıştı. KHK ile kapatılan Van TV'de çalıştığı dönemde "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası istemiyle yargılandı.

Liste böyle uzayıp gidiyor. Ve ana muhalefet lideri, "Bu gazeteciler neden yargılanıyor, bilmiyoruz" diyor. Ana muhalefetin kanalı Halk TV'de "Gazeteciler tutuklanıyor" propagandası yapılıyor.

CHP, HDP'lileşme ve Halk TV, Sterk TV'leşme yolunda hızla ilerliyor.

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