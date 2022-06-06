06 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Hilâl Kaplan Rusya ile yeni dönem
HİLÂL KAPLAN
Rusya ile yeni dönem

Rusya ile yeni dönem

06.06.2022, Pazartesi
Kasım 2015'te, on yıllar sonra ilk kez bir NATO üyesi ülke Türkiye, Rus savaş uçağını düşürdü. Rusya agresif değil, ticaret ve turizm gibi daha pasif-agresif yaptırımlarla o süreci devam ettiriyordu ki Türkiye'de darbe girişimi gerçekleşti. Bu Türk-Rus ilişkilerini dönüştüren bir dönüm noktasıydı.
Amerikan devleti "huzur ve istikrar" sihirli kelimeleriyle darbecilerle meşru hükümet arasında ilk anlarda tarafını seçmezken, Avrupa Birliği'nin temsilci göndermesi iki hafta sürmüşken, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk arayan ve desteğini ileten liderlerden birisi olmuştu.
Darbeden bir ay sonra Suriye'de ilk askerî operasyona başlamıştık. Harekât devam ederken, İstanbul'da bir ilk yaşandı. Rus büyükelçisi, kameralar önünde DAEŞ görünümlü bir FETÖ'cü tarafından öldürüldü. Bu büyük hadiseyi, iki lider de ülkelerinin ilişkilerine yönelik bir sabotaj olarak okudu. Bu yüzden ortak siyasî amaçlar doğrultusunda hareket etme iradesini güçlendiren bir netice hasıl oldu.
S-400'lerin alım sürecinden Akkuyu Nükleer Santrali inşasına, Karabağ'ın özgürleştirilmesinden nihayet Suriye'deki son harekâtımıza değin Türk-Rus ilişkilerindeki değişen dinamiğin Batılı güç odaklarını rahatsız ettiği bir gerçek. Şimdiye dek Rusya ile en netameli konulardan biri haline gelen YPG üzerinde de bir mutabakat tesis edilebilirse, yeni bir sürecin kapıları açılması ihtimal dahilindedir.
Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 26 Haziran 2015'te ilan ettiği kırmızı çizgimizi hatırlatalım: "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz."
Bu hafta içinde Türkiye ziyareti gerçekleştirecek Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daha dört yıl önce mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na, YPG'nin Astana sürecine 'resmî muhatap' olarak katılması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini hatırlayın. Aynı Lavrov, geçtiğimiz hafta YPG'ye yönelik başlaması muhtemel bir TSK operasyonunu şu ifadelerle değerlendirdi:
"Rusya'nın Suriye'de nerdeyse hiç askerî görevi kalmadı. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı elbette kayıtsız kalamaz. ABD, Fırat'ın doğusunda ayrılıkçılığı teşvik ediyor."
Bu açıklamadaki hem terörle mücadele hem de ayrılıkçılık vurgusunu memnuniyetle not edelim. Ancak Rus yetkililer inkâr etse de YPG'nin hâlen Moskova'da resmî bir ofisi olduğunu da anımsatalım. Ukrayna müdahalesi sonrası yeniden şekillenen jeopolitikte Türk-Rus ilişkilerinin sağlıklı devam edebilmesi için 'kırmızı çizgiler'de ortaklaşma elzem...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Biden ittifakında son durum 03.06.2022 Cuma
Suriye turnusolu 01.06.2022 Çarşamba
‘İstanbul’a kayyum atarsın’ 31.05.2022 Salı
Atatürk de Finlandiya’yı severdi 30.05.2022 Pazartesi
Bir ‘hoşgeldin’ yazısı 25.05.2022 Çarşamba
İyi Parti’ye Kayı boyu değil, Carbonari amblemi yakışır 24.05.2022 Salı
AK Gençlik’in söylemi 23.05.2022 Pazartesi
Ongun’un ipini kim çekti? 20.05.2022 Cuma
PKK-FETÖ ‘cenneti’ olarak İsveç 18.05.2022 Çarşamba
İsveç’e nasıl geri adım attırdık? 16.05.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA