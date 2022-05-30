CHP'li bazı isimlerin sanırım Atatürk'ün arkasına saklanıp da temize çekmediği skandalı kalmadı.

Karısını döven anchor'dan tutun da parti içindeki taciz-tecavüz vakalarına; yolsuzluklardan HDP ile ittifaklarına...

En son İBB'nin düzenlediği bir konserde "Öcalan'a özgürlük" isteyen bir sanatçının konseri vesilesiyle bir grup dijital yayıncı bir hafta boyunca CHP'lilere bunun neden kötü olduğunu anlatmaya çalıştı da fayda etmedi. Tehditler edildi, kimlikler ifşa edildi ama sorsan Atatürkçülük bunu gerektirirdi. Sonra CHP vekili Tanrıkulu ile HDP vekili Kaya, konser alanından şenlikli fotoğraflar paylaşıp âdeta meydan okudular.

Gerçi "Demirtaş'ın ne suçu var?" diyebilen bir partinin bu tavırlarına neden şaşırılıyor, ben de onu anlamıyorum ama bahsi diğer...

Gelelim son marifetlerine. Kılıçdaroğlu'nun dış politika konusundaki danışmanı olan CHP'li Ünal Çeviköz, HDP vekili Hişyar Özsoy ile birlikte Finlandiya basınına konuşmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK/ YPG terör örgütüne desteği sebebiyle Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasını "taktiksel bir hata" olarak tanımlayan Ünal, "CHP, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır" demeyi de ihmal etmemiş. Üstelik unutmamış, "Atatürk de Finlandiya'yı severdi" diye de eklemiş. Gerçekten demiş bunu.

Dahası, "Türkiye'nin NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" bile demiş. Yani İsveç ve Finlandiya ile tüm itirazlarımızı gözardı eden YPG destekçisi diğer NATO üyeleri haklı ama Türkiye haksız! Ne âlâ memleket. Batılı ülkeler söz konusu olduğunda "Gelene ağam, gidene paşam" diyen bir dış politika anlayışı olabilir mi?

Çeviköz, Karabağ savaşının ilk günlerinde de Türkiye'yi Azerbaycan'a "cihatçı" sokmakla suçlayarak FETÖ'cülerin iftirasının uluslararası basında haber olmasını sağlamıştı. Atatürk, Azerbaycan'ı sevmez miydi acaba?!

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FETİH COŞKUSU 'MİLLETİN BAHÇESİ'NDE

İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde coşkuyla kutlandı. Yaklaşık yarım milyon vatandaşımızın sıcak havaya rağmen katıldığı kutlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidan dikim törenini gerçekleştirdi. Fetih yılı 1453'e gönderme olarak 145.300 fidanın dikileceği devasa alan İstanbul'u yeşile doyuracak. Özel uçaklar için muhafaza edilecek pist dışında tamamen halkın kullanımına açık hale gelecek parkta bir afet toplanma alanı da yer alacak. Geniş spor alanlarından yürüyüş mekânlarına, camisinden yaşam alanlarına dört başı mamur bir hizmet gerçekten. Ülkemize hayırlı olsun.