PKK-FETÖ ‘cenneti’ olarak İsveç

Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerini veto etmemesi için görüşmeye gelecek olan İsveç ve Finlandiya dün bir sürprizle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar" dedi.

Peki, Erdoğan'ı sözlerle etkilenmeyeceğini belirtmeye itecek kadar ciddi olan durum neydi? Önce İsveç'in FETÖ karnesine bakalım:

İsveç, kendisine başvuran FETÖ'cüleri, sorgusuz kabul ediyor desek yeridir. Hatta İsveç Göçmen Dairesi Yardımcısı Hukuk Şefi Carl Bexellius, "Hapse girme riski büyük olanların ilticasını kabul ediyoruz" demişti. Hapis riski büyük olanları himaye etmelerinden anlaşılacağı üzere en azılı FETÖ'cülerin bir kısmı İsveç'te yaşıyor demek mümkün. İsveç, 2015 yılında 253, darbeden sonra 2016'da 738 ve 2017'de 872 FETÖ mensubuna, toplamda yaklaşık 2 bin FETÖ'cüye çalışma ve oturma izni verdi. Türk vatandaşlarının bu ülkelerden turist vizesi bile alması sıkıntıyken, binlerce FETÖ'cüyü aileleriyle birlikte kolları açık kabul etmiş bu ülkeye neden kızgın olunduğu daha net anlaşılır.

Peki, İsveç'teki azılı FETÖ'cüler neler yapıyor, bakalım: İlki Abdullah Bozkurt. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenler, bir toplantıda tekbir getirse bile bunun DEAŞ'la bağlantısını kurup "radikal İslamcı AKP'liler" diye veren bu "ABD Bozkurt" İsveç'in başkentinde "Stockholm Center for Freedom" isimli FETÖ'cü oluşumu yönetiyor. Bozkurt, kendisi gibi firari Levent Kenez ile Nordic Monitor'de algı operasyonlarını sürdürüyor. Daha önce darbeci Semih Terzi'yi aklamaya kalkışan Nordic Monitor, Türkiye'yi Rusya-Ukrayna Savaşı'na dahil etmeye çalışan yayınlar da yapmıştı. Gerisini Twitter'daki @ihanetcetesi adresinden okuyalım:

Kenez ve Bozkurt, ayrıca 2019'da BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Türkiye karşıtı panelde de boy göstermişti. Terör propagandası yapılan panelde, PKK sempatizanı Eric Sottas da yer almıştı. İsveç, FETÖ'nün mahrem sorumlusu Bahattin Bican'a da kucak açtı. Bican, örgüt tarafından darbe girişimi sırasında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda sözde imam olarak görevlendirildi.

İsveç'e kaçan Bican, 13 Nisan 2020'de öldü.

Gelelim İsveç'in PKK karnesine... Defalarca YPG ile masaya oturan İsveç'in Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın sözde Suriye Demokratik Konseyi'nin başkanı İlham Ahmed'le düzenli görüşüyor. 20 Nisan 2021'de de İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile çevrimiçi görüşme yapmıştı! YPG elebaşı ile Savunma Bakanı'nı görüştüren bir devletten bahsediyoruz.

Ayrıca PKK'nın, Nisan 2016'da başkent Stockholm'de ofis açtığı da biliniyor. Ülkede örgüte bağlı 20'den fazla dernek ve STK ile Aryen TV, Nevruz TV ve Ronahi TV gibi yayın organları bulunuyor. Nevruz TV, 2009'da İsveç'ten 1 milyon 467 bin 866 euro fon almıştı. Teröre finansman sağlayan İsveç, bugüne kadar YPG'ye de 210 milyon dolarlık destek aktardı! 2023 yılında da örgüte 376 milyon dolarlık destek verilmesi kararlaştırıldı.

Ülkede faaliyet gösteren sözde "Kürdistan Kızılayı", yıllık yaklaşık 30 milyon euro "bağış" topluyor. Keza PKK, paçavralarıyla İsveç'te özgürce eylem ve yürüyüş yapabiliyor

Tüm bunları alt alta koyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuru söze karnının tok olduğunu belirtircesine "yorulmasınlar" restinin ne kadar haklı olduğunu görmek mümkün.

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