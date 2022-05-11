İstanbullunun vergisiyle cumhurbaşkanlığı hülyası

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu İstanbul halkının bütçesiyle gerçekleştirdiği söyleniyor. Henüz hiçbir yalanlama da gelmiş değil. İmamoğlu imzalı VIP otobüslerle ulaşımdan düzenlenen mitinglere, dağıtılan İmamoğlu imzalı Trabzonspor atkılarından halka verilen yardım kolilerine dek her şey İstanbullunun verdiği vergilerle karşılanmış.

Türk siyaset tarihinde bir ilk; bir ilin belediye başkanı cumhurbaşkanlığı hayali peşine düşüp kamu bütçesini kendi olası adaylık kampanyası için harcıyor. Üstelik bunu o kadar müdanasız biçimde yaptılar ki İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, sosyal medya hesabından İBB bütçesiyle Karadeniz'de dağıttıkları yardımları -aileleri de ifşa ederek- paylaştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a bu sorulduğunda ise Suudi Arabistan gezisinde umre yapmamızla mevzuyu bir tutmuş. Kâbe'nin dizinin dibine kadar gidip otel odalarımızda pineklemek yerine umre yaptığımız için suçluymuşuz! Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm gün resmi görüşmelerini gerçekleştirip, ezan vaktine yakın umre yapıp, iki hurmayla sahur edip ertesi gün yine resmi temaslarını sürdürdüğü için suçluymuş!

Kendi il belediye başkanları, bir il gezisine bile otobüs dolusu gazeteci götürürken sorun değil ama Cumhurbaşkanı'nı takip eden gazeteciler olması suç, öyle mi? Üstelik gezilerdeki her tür masrafımızın gazetelerimiz tarafından karşılandığı ortadayken... Esas siz elektrik faturası ödemeyen "mütevazı" Genel Başkan'ınızın bayramda yaptığı 400 bin liralık tatilin parası kimin cebinden çıktı, onun hesabını verin.

Öztrak, şayet İmamoğlu'na sahip çıkmasaydı sorun olmayacaktı. Fakat böylelikle CHP Genel Merkezi, İmamoğlu'nun kifayetsiz muhterisliğine ortak oldu. Bir il belediye başkanının, yönettiği ile ait kamu parasıyla şahsi siyasi hülyalarının ardı sıra koşmasını savunanlar, yarın öbür gün Beytülmâl'e neler yaparlar, siz düşünün.

İstanbullunun emeğinin bu şekilde harcanmasından rahatsız olan tek Cumhur İttifakı'na yakın çevreler değil. İyi Parti'ye yakın olduğu belirtilen avukat Aydın Egemen, konu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bulunduğu suç duyurusunda şu soruyu sormuş:

"Sayın savcılık makamlarınızca, şüphelinin ilgili tarihte Rize, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Artvin Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Trabzon ziyareti/ mitingi olarak kamuoyuna yansımış bir dizi siyasi faaliyetlerinde, İstanbul Belediyesi kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında bir kuruş dahi sarf edilip edilmediğinin, bir bardak su dahi olsa araştırılmasını, şayet tespit edilmesi durumunda kamu zararının giderilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum."

Bu sorunun cevabını bilmek, İmamoğlu'nun başkanı olduğunu sıklıkla vurguladığı 16 milyonun da hakkıdır.

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