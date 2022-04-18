Geçtiğimiz Aralık ayında Antalya'da, ameliyat üzerine ameliyat oldu. Yüz felci, görme kaybı, duyma kaybı tehlikelerini atlattı. Hâlen iyileşiyor.Sokak köpeklerinden kaçarken kamyon altında kalan on yaşındaki Mahra Melin Pınar ise iyileşemedi. Önce sağ bacağı kesildi güzelim meleğin;Isparta'da, 20 yaşındaki Rabia Kallı'ya sokak köpeği saldırdı. Kaçmaya çalışan Rabia'ya otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.İstanbul'da kaldırımda yürürken köpeğin havlayıp üzerine atlamasından kaçmaya çalışırken yola atlayan 21 yaşındaki Ekrem Binak da hayatını kaybetti.Eminim bir bu kadar da raporlanmayan,haberlere geçmeyen saldırı söz konusudur.Mağdurun yaşı veya şehri fark etmiyor.Köpek sürüleri evlâtlarımızı çevreleyipparamparça ederek yiyor ya daonlara zarar gelene dek peşlerinden havlayarakkoşuyor. Bu medeni bir ülkedeolacak iş midir?Türkiye'de 10 milyon sokak köpeği yaşıyor. Çoğu kısırlaştırılmış değil. Bu hızla giderse 10-15 yıl içinde kişi başına bir sokak köpeği düşecek bir yere geleceğiz. Ancak bundan da büyük sorunumuz hayvanseverler değil, hayvantaparlar!Âdeta kendi türüne düşman bu kafa yapısının lobi gücü sayesindebile diyemez hale geldik. Buna benzer satırları yazdığım için kendilerinden yemediğim hakaret kalmadı. Açıkçası Mahra'nın tek saç teli hepsinin gürültüsünden kıymetliydi.Başta belediyeler olmak üzere herkesin üzerine düşen görevi yapmasını beklemek en doğal hakkımız. Yineliyorum:Ama saldırıyauğrama tehlikesi olmadan güveniçindeyürümek isteyenvatandaşın hakkı daha fazla bir avuçhayvantapar tarafından engellenemez.Artık yeter!