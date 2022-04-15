Tehlikenin farkında mısınız?

CHP belediyelerinin son yıllardaki skandallarına bir yenisi daha eklendi. Yazar Ergün Poyraz uzun süredir yaşadığı Kuşadası'nda CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından yapılan yolsuzlukları gündeme getirmesinin akabinde belediyenin ihale verdiği şirketin elemanları tarafından uğradığı saldırı sonucu komalık hale getirildi.

CHP'li Kuşadası Belediyesi, son 17 ihalenin 15'ini PKK destekçisi Turan Bağı'nın sahibi olduğu ZBT inşaat firmasına kâğıt üstünde vermesinin üzerine Ergün Poyraz, Kuşadası Belediyesi'ne ihbar mektubu gönderince olay patlak veriyor. Düşünün Poyraz, bir yazar olarak durumu kamuya bile duyurmuyor; çünkü söz konusu CHPli bir belediye. Ama buna rağmen ölümün kıyısına getirilecek kadar dayak yiyor.

Poyraz komadan çıktıktan sonra kendisine yapılan saldırıyla ilgili olarak CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı'nı adres gösterdi. Üstelik CHP Belediyesi, tüm imkânlarıyla PKK yandaşı olduğu iddia edilen bir şirkete, şirket sahibininse birkaç yıl öncesine kadar gece bekçisi olduğu öne sürülen Turan Bağı'ya belediyenin kasasını oldukça "cömertçe" açmış görünüyor.

CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel ise 15 ihale birden verdiği Turan Bağı'yı tanımadığını iddia ediyor. Poyraz, özetle belediyede vuku bulan yolsuzlukları şu şekilde sıralamış:

- 750 bin tonluk mıcır ihalesi verdiler. Ortada yarım kilo mıcırın dahi olmadığı iddia ediliyor. Devamında belediyenin milyonlarca lira harcadığı tesisi yok pahasına satmışlar. İhale verdikleri şirketin adresinde folklor kursu varmış. Dilencileri şehir dışına çıkarmak için 1 milyon 800 bin lira harcanmış.

Kuşadası Belediyesi'ne ulaştırılan şikâyetleri ilgili birimlere ulaştırmak için 2 milyon lira masraf yazmışlar. Henüz iddia edilen yaklaşık 50 milyonluk bir yolsuzluk söz konusu. Kısacası, Kuşadası Belediyesi'nin nerdeyse her faaliyetinde bir yolsuzluk kokusu ortaya çıkmış.

Yoğun bakımdan çıkan Poyraz ise İçişleri Bakanlığı'nın devreye girmesini istiyor. Ergün Poyraz'ı komalık eden Turan Bağı'nın Twitter hesabında ise PKK destekçisi olduğunu kanıtlayan çeşitli etkileşimler var.

Ergün Poyraz tam anlamıyla bir hükümet muhalifiydi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ipe sapa gelmez komplo teorilerinden müteşekkil kitaplar kaleme almıştı. Bu durum herhangi bir şekilde burnunun bile kanamasına sebebiyet vermemişti. Fakat CHP'li bir belediyenin yolsuzluklarını kamuya duyurmadan araştırması bile hayatına kastedilmesine sebep oldu.

Bu da yetmezmiş gibi Türkiye'nin koşulsuz şartsız tek yandaş kesimi olan muhalif unsurlardan dişe dokunur bir kelam bile edilmedi. Kendi görüşlerinden bir yazar neredeyse öldürülecekti ve ağızlarını dahi açmıyorlar. Yeter ki PKK'lı müttefikleri incinmesin. Tehlikenin farkında mısınız?

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