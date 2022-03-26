BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya- Ukrayna krizi Avrupa güvenliğinin temel taşının NATO olduğunu ve Türkiye'nin bölgesel güvenliğin temini için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu açıkça gözler önüne serdi.: F-16'larla ilgili Biden'ın bana "Ben kongreye bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımımı sunacağım ve konunun da takipçisi olacağım" dedi.Karadeniz'deki mayınlarla ilgili Deniz Kuvvetlerimiz her türlü tedbiri aldı.S-400 konusu bizim için kapanmıştır. Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır.Rusya ile olan ilişkilerimizi bir kenara koymamız mümkün değil. Doğalgaz alıyoruz. Akkuyu Nükleer Enerji Santralimizi bugün Rusya ile yapıyoruz. Ben bunu bugün Macron'a da söylediğimde "haklısın" diyor. Ben halkımı karda kışta soğukta bırakamam. İkincisi sanayimizi tamamen sıfırlayamam. Bunları korumak durumundayız.Putin ile büyük ihtimalle hafta sonu veya hafta başı bir görüşmem olabilir. Bu görüşmelerde artık barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın. Buna bir onurlu çıkış yap" diyeceğiz.Enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda "Bu da nereden çıktı" diyeceksiniz. İlk görüşmeleri yaptık. Dört dörtlük sonuçlar çıkacak ve güzel gelişmeleri açıklayacağız.Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım önüme mevcut durumu getirir. Vedat Bey zaten sendikalarla samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında asgari ücrete ek zam gibi bir değerlendirme gerektiğinde biz vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.güvenliği konusunda her türlü tedbiri alıyoruz. Diyelim ki kırmızı ette mi sıkıntı var, ona göre adımlarımızı atıyoruz. 'Şeker yok' dediler. Bir de baktık ki birçok yerde stoklar, depolar dolu. Türkiye, bu sektörlerde Allah'ın izniyle sıkıntı yaşamaz. Türkiye bunları aşmaya muktedir, güçlü bir ülke. Biz bütün bunları süratle aşabilecek kabiliyetteyiz, güçteyiz. Ramazan ile birlikte vatandaşlarımıza en ufak bir sıkıntı, en ufak bir endişe yaşatmayacağız ve huzurlu bir Ramazan'ı halkımızla birlikte yaşayacağız.