Almanya, Yunanistan, Polonya ve Hollanda, yani hem NATO hem AB üyesi olan ülkelerin liderleri, zaten NATO Zirvesi öncesi Türkiye'yi ziyaret edip Başkanile bire bir görüşmüşlerdi.Bunların içinde Hollanda Başbakanınin, ertesi gün Brüksel NATO Zirvesi'nde buluşacağı Erdoğan ile Ankara'ya gelip görüşmeyi tercih etmesi özellikle dikkat çekiciydi.Brüksel'deki zirvede ise BaşkanFransa Cumhurbaşkanıile görüşmesi sonrası İngiltere Başbakanıİtalya Başbakanıİspanya Başbakanıve Estonya Başbakanıı kabul etti.Daha bir yıl öncesine kadar bu ülkelerin medya-siyaset çevrelerinde Türkiye'yi NATO'dan dışlamanın bir seçenek olarak konuşulduğu düşünülürse, bugün gelinen noktada hepsininanlaşılıyor.Bunda Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası iki ülkeyle de konuşabilmesinin, işgale karşı durup Montrö Sözleşmesi'ni işletmesine rağmen Rusya'nın dikkate aldığı tek NATO ülkesi olarak kalmasının,başta olmak üzere dikkat çekici savunma sanayii atağının ve aynı zamanda enerji ile ticaret rotaları için de vazgeçilmez olmasının payı büyük.Brüksel'den NATO'nun birliğini teyit eden mesajlar ardı ardına gelirken, Türkiye'nin degerçeğinin de altı çizilmiş oldu.