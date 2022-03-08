4 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla ayçiçeği yağı dahil tüm bitkisel yağlara uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı. Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla alınmış önemli bir karardı.

Ne var ki ertesi gün önce TGRT'de sonra FOX TV'de yayınlanan "45 günlük ayçiçeği yağımız kaldı", "Ayçiçeği yağınızı idareli kullanın" diyen KJ'ler ve başlıklarla manipülasyon başladı. Bitkisel Yağ ve Sanayicileri Derneği Başkanı'nın da FOX yayınına katılarak ateşe körükle gittiğini not düşelim.

Sonra sosyal medya devreye girdi. Troller, "Ayçiçeği yağı alın, stoklayın" çağrıları yaptı. Ve sonuç alındı. Marketlerde adeta ayçiçeği yağı yağması başladı. Raf fiyatının kasada % 40-% 50 arası zamlı olduğu görüldü. Buna rağmen beşer onar ayçiçeği yağları vatandaş tarafından alındı.

Halbuki bu manipülasyon olmasa fiyatlar zamlanmayacak, bilakis gümrük vergisi düştüğü için ucuzlayacaktı. Ancak şimdi her yerde ayçiçeği yağı fiyatları zamlandı bile...

Manipülasyona kapılan vatandaşlarımız sayesinde kendi elimizle ayçiçeği yağının düşmesi gereken fiyatını artırmış, kendi kendimizi zarara sokmuş olduk. İlk andan itibaren Ticaret Bakanlığı konuya müdahale eder, doğrusunu anlatır diye bekledim ama olmadı. Tarım Bakanlığı da ertesi günü stokların yetmeyeceği haberlerini yalanladı, ayçiçeği üretimimizin bir yılda % 17 arttığına işaret etti ama maalesef atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Hazine Bakanlığı da operasyon çekenlere operasyon çekileceği sözünü verdi.

Bakalım bu kez mevzubahis manipülasyonla alakalı devlet kurumları dişe dokunur bir yaptırım uygulayacaklar mı?..

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BATILI SANAT DÜŞMANLARI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası sanat ve spor dünyasının Batılı temsilcilerinden faşizm örnekleri arka arkaya gelmeye başladı.

Netflix, Tolstoy'un Anna Karenina eserinden uyarlanan yapımın çekimlerini iptal etti.

İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Dostoyevski dersini programdan kaldırdı.

Rus orkestra şefi Valery Gergiev, Münih Filarmoni Orkestrası'ndaki şeflik görevinden alındı. Ayrıca Edinburgh Uluslararası Festivali'nin onursal başkanlığından da istifaya zorlandı

Yunanistan'da Bolşoy'un Kuğu Balesi gösterimi iptal edildi. Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski de böylelikle iptal edilmekle tarihteki izinin silineceğini sanan faşistlerin son kurbanı oldu.

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı. UEFA, Rus kulüplerinin ve milli takımlarının Avrupa kupalarına katılımlarını askıya alma kararı aldı.

İranlı satranç dehası Alirıza Firuza, ülkesinin İsrailli oyunculara karşı yarışmasını yasaklamasına tepki olarak "İran'ı temsil etmeyeceğini" açıklamış, dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştı. Ardından da Fransız vatandaşlığına geçmişti. Şimdi ise Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), Rusya ve Belarus'ta gerçekleşecek bütün satranç turnuvalarını iptal kararı aldı. Yani Firuza -olmaz ya- istese de bu yasağı delemeyecek.

"Faşizm, konuşma yasağı değil, söyleme mecburiyetidir" diyen Barthes'a referans yapmak kolay. Bir gün içinde Tolstoy'a, Dostoyevski'ye, Çaykovski'ye düşman bir atmosfer yaratanlara iki çift laf edin de görelim.