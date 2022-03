Seçim ABD’nin, Erdoğan’ın değil

Şimdiye dek çok kutuplu dünya düzeni üzerine epey konuşuldu ama bu düzenin neye benzeyeceğinin fragmanını Ukrayna'da izliyoruz. Artık sözden öte, baş edilmesi gereken sancılı bir gerçekliktir karşımızdaki.

Yabancı medyada baktığınızda ya Türkiye'nin şu anki çatışmadan politik fayda sağlayan ülkelerden birisi olduğunu ya da Erdoğan'ın NATO ile Rusya arasında seçim yapması gerekliliğini savunan analizler görüyorsunuz. Bence illaki bir seçim söz konusu olacaksa, bu Türkiye'nin değil, NATO'nun ve örgütün "esas patronu" ABD'nin yapması gereken bir seçimdir.

Çünkü Erdoğan başından beri siyaset sahnesinin alışık olmadığı bir dürüstlük ve netlikle süreçleri yürüttü. Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya alınması, Avrupa Birliği üyeliğini destekledi. Kırım'ın ilhakına çoğu AB üyesi susarken, sesini yükseltti. AB üyeliği için mülteci anlaşması dahil yükümlülüklerini yerine getirdi. Patriot'ları satın alıp NATO sistemi içinde kalmaya çalıştı.

Ancak 15 Temmuz darbesi sonrası güvenlik riskleri artan bir Türkiye'nin ne AB'nin ne de NATO'nun kapris ve oyalamalarına katlanma lüksü yoktu. Türkiye, bu iki kurumun görmeye alışık olduğu bir "uydu devlet" değil artık ve kabullenmeleri en zor olan kısım da bu... Kaldı ki silah alımı konusundaki her alanda Türkiye'ye adı konmamış bir ambargo uygulayan ABD'nin bize nutuk çekme hakkı var mı?

Türkiye'nin itirazlarına rağmen Patriot'ları Ağustos 2015'te topraklarımızdan çeken ve sonra da satmayı redden ABD'nin S-400 alımına karşı çıkması katlanılamayacak kaprislerden birisiydi. F-35 projesinden çıkarıp 1.4 milyar dolarımızı da hiç etmeye kalktılar. Telafi olarak F-16 alımı masaya kondu; onda da hâlâ gelişme yok. Sonra da YPG'ye binlerce tır silah yardımı yapıp, askeri eğitim ve danışmanlık sundular. Böyle dost varken, düşmana ne gerek var? Geçiniz.

Türkiye, Suriye'de Rusya'ya sınır çekerken nerdeydiniz? Libya'da Wagner destekli Hafter'i perişan ederken nerdeydiniz? Karabağ'ın Ermenistan'dan özgürleştirilmesine ön ayak olurken nerdeydiniz? Derdiniz Rus nüfuzunu kırmaksa tüm bunlarda Türkiye'nin yanında olmanız gerekirken nerdeydiniz? Ben söyleyeyim: Tam karşımızdaydınız. Peki 70 yıl sonra ilk kez bir NATO ülkesi Rus savaş uçağını düşürdüğünde nerdeydiniz? Geçiniz.

Çok kutuplu dünyada her ülke gibi Türkiye'de 'yap-boz'un neresine uyacağı ile alakalı kendi endişeleri ve çıkarları dahilinde hareket ediyor. Washigton'daki lobi koridorlarında sesi gür çıkmıyor diye NATO'nun en büyük ikinci ve tek Müslüman çoğunluklu üyesini dışlayan ABD'dir seçim yapması gereken, Türkiye değil.

Ankara'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, "Türkiye'nin sergilediği liderlik ve NATO müttefiklerine sunduğu yoğun destek için minnettarız" demiş. Bir Türk vatandaşı olarak içimden geçeni not düşmek isterim: Minnetiniz kalsın, ya F-35'lerimizi ya da F-16'larımızı verin öyle konuşalım.

