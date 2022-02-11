İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı kapısından girerken, 10 yıl önce giremediğimiz kapıları düşündüm. Lise, üniversite, TBMM, GATA... Şimdi başörtümle geldiğim komutanlıkta Genel Sekreterkomutanımız tarafından ağırlanıp sonra da ilk başörtülü teğmenile görüşmeye gidiyordum. Teğmen Şahbaz'ı görünce çok duygulandım.dediğim tek andı herhalde; sarılsaydık oturup ağlardım belki... Şule gibi genç kızlarımız rahatça okuyup çalışabilsin, kendilerini gerçekleştirsin diye milyonların çektiği çile, akıttığı gözyaşları geldi aklıma. Ama sıra gazetecilikteydi. Ben sordum, o cevapladı. İşte birincilik derecesiyle mezun olan ilk başörtülü Teğmen Şule ve hayat hikâyesi:1995 yılında Ankara'da doğdum.İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'dabitirdim. Lisans eğitimimi ise KırıkkaleÜniversitesi Bilgisayar Mühendisliği okuyarak2018 yılında tamamladım. 20 yıldırAnkara'da yaşıyorum. Kendime hep ailemiörnek aldım.En büyük hayalim, bu iki meslektenbirini yapmaktı. Onların işlerine olan bağlılığıbeni her zaman etkiledi ve bu yoldailerlemek istedim. Ağabeyim de, babam daistedikleri mesleği yapıyorlardı. Bu nedenlemutlu olacağım yerin şu an bulunduğumnokta olacağını düşünmüştüm her zaman.Bunun peşinden gitmek istedim. Yine dearka planda eğitimime devam ettim. 2019yılında pedagojik formasyon aldım. Amaherhangi bir yerde çalışmadım, sadecehedefime kilitlendim. 2020 yılında SahilGüvenlik Komutanlığı'nın alımlarına başvurdum.Tüm süreçleri başarılı şekilde geçtim,sonunda hedefime ulaştım ve teğmenolmaya hak kazandım. Her neresi olursaolsun seve seve görevimi yerine getiririmfakat Ankara'ya olan sevgim ve ailemin deburada olmasından dolayı okula girdiğimdekendime bir hedef koydum.Şu an Ankara'daMEBS Başkanlığı'nda görev yapmaktayım.Benim için bir başlangıcın hikâyesi.Sahil GüvenlikKomutanlığı'nda eğitimalan arkadaşımın başvuruilanını bana atmasıylaserüvenim başlamışoldu. Ağabeyimin de DenizKuvvetleri'nde görev yapmasındandolayı denizcilikkültürü ilgimi çekiyordu.Bu nedenle büyük bir istekve heyecanla başvurdum. Birçok aşamadangeçtim. KPSS, ALES gibi sınavlardangerekli puanların alınması gerekiyor, mülakataalım sayısının 10 katı kadar aday çağrılıyor,ön sağlık muayenesi, fiziki yeterliliksınavı ve sözlü mülakat aşamalarındangeçiliyor. Sonuçlar açıklandığında başarılıolduğumu gördüğüm anı unutmayacağım.Daha sonraOradakieğitim zorlu fakat keyifliydi. Bir kadınolarak orada bulunan kadın arkadaşlarımınve kendimin başarılı olduğunugördükçe büyük bir gurur yaşadım.Oradaher yönden kendimizi geliştirmek için çalıştık.En zorlandığım kısım, aile özlemiydifakat hayalime odaklandığım için bunadayanabildim. Orada birbirimizin ailesiolduk.Uzunca sürmüş eğitimlerin ve alanındagerçekten çok iyi olan eğitmenlerin sayesindebunu başardım, suya bile giremezkenkorkusuzca yüzdüğüm anım hafızamdansilinmeyecek anlardan birisiydi.Mezuniyet günü, bir insanın yaşadığı en güzel, en gurur verici anlardandır. Bizler hep teğmen rütbemizi taktığımız ve diplomamızı aldığımız anı hayal ederek okuduk. Çünkü o gün gösterilen çabaların, emeklerin ne kadar yüce bir amaç uğruna yapıldığını gördüğümüz en özel anlardan biri ve mesleğimize adım atmamız için en önemli basamak. Hepimiz çok mutlu ve heyecanlıydık. Ailelerimizin en değerli anımıza şahit olacak olmaları bizleri daha da heyecanlandırmıştı. Bu anı çok beklemiştik. Benim yaşadığım heyecan çok daha fazlaydı.Diplomamı alırken yaşadığım duygular belki de nadir yaşanılacak duygulardandı. O an aileme bakma şansını yakaladım, yüzlerindeki gururu gördüm, bu anı görmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel dilekleriyle birlikte diplomamı almak benim için çok değerliydi.Zamanında yapamam dediğim korktuğum durumlar elbette benim de oldu fakat şunu deneyimledim ve gördüm: Gerçekten olmaz ya da yapamam dediğimiz durumları azmimizle öyle güzel başarıyoruz ki. Böyle nice örnekler var, gurur duyduğumuz nice insanlar... Burada kilit nokta asla vazgeçmemek, kendinize inanmaktır.Hayal ettiğiniz meslek, bulunmak istediğiniz konuma erişmek belki çok zor geliyor size ama denemekten vazgeçmeyin. Bir, iki, üç... Ne kadar denemek gerekirse deneyin.Dilerim ki insanlar güçlerinin daha da farkına varıp, isteklerinde kararlı olup hayallerini yaşarlar.