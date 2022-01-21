Türkiye, Osmanlı yadigârı Balkanlar'da ne yapıyor? Ankara'nın yıllarca ihmal ettiği coğrafyayla yeniden nasıl bir köprü kuruldu? Türkiye gerçekten Balkan halklarının kalbini ve aklını kazanabildi mi?Yanıt vermek için sayfalarca yazabilirim. Hatta değerli akademisyenlerimizin yazdığı pek çok tez ve makale var. Ama bir köşe yazarı olarak kelimelerden tasarruf edeceğim ve tek bir kareyle bu sorulara yanıt vereceğim.Cumhurbaşkanıhafta başında geniş bir heyetleArnavutluk'u ziyaret etti. ArnavutlukBaşbakanıbaşta olmak üzere,Erdoğan'ın yetkililertarafından ne kadarsıcak karşılandığınıanlatmaya gerekdahi yok. İkili anlaşmalar,yatırımlar derkenCumhurbaşkanıErdoğan çok sembolikiki açılış yaptı. BiriTürkiye'nin, dünyanındört bir yanında mazluma uzattığı elin tezahürüydü:Arnavutluk'ta 2019'da meydanagelen depremden sonra Türkiye'nin depremzedeleriçin inşa ettiği konutların açılışı.Diğeriyse, Türkiye'nin sahipsiz kalan İslam dünyasının hamiliğini nasıl bir gayretle yürüttüğünün tezahürüydü:'nin açılışı.Ellerinde Türk ve Arnavutluk bayrakları bulunan çok sayıda kişi açılış törenine akın etti. İşte yukarıda bahsettiğim ve kültürel mirasına sahip çıkan her kalbi delip geçen kare, o törende kaydedildi. Tören sürerken kalabalığa yönelen kamera, cemaatteki bir Arnavut büyüğümüze odaklandı. Minnet ve yaş dolu gözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakarak elini kaldırıyor, selam gönderiyordu...Bilmeyenler için gözlerdeki o yaşın nedenini anlatayım: Arnavutluk'ta komünist rejim döneminde pek çok Müslüman din adamı "din propagandası" suçlamasıyla hapse atıldı. Kutsal camilerin çoğuna kilit vuruldu, kimi de yıkıldı.komünizm döneminde (1946-1985) kapatıldı, Sovyetler'in dağılışından sonra 1991'de tekrar ibadete açıldıCami, tarihimiz için çok ayrı bir yer tutuyor. ÇünküEthem Bey Camii'nin korunarak gelecek nesillere aktarılması için Erdoğan'ın talimatlarıyla TİKA 2018'de restorasyon başlattı ve çalışmalar geçen yıl tamamlandı. Başbakan olursa TİKA'yı kapatacağını söyleyen Akşener'in korkarım anlayamayacağı bir vizyon bu.Erdoğan'ın törende sarf ettiği şu sözler de Balkanlar'da nesillerce hatırlanacak bir Türk izinin bırakıldığını anlatıyor:Kanla, savaşla, soykırımla yoğurulmuş bu miras topraklarda, her siyasi aktörle temas kurabilen yegâne liderlerden biri Erdoğan. Bu nedenle Türk diplomasisi Balkan halklarının da umudu.Arnavutluk ziyaretinin hemen ertesi gününde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Ankara'da Erdoğan'la görüşmesi, bunun en büyük kanıtı.Erdoğan'ın Bosna Hersek'teki krizin aşılması için devreye girdiği bu temaslardan, yine ilginç bir anekdotun altını çizmekte fayda var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Vucic'i karşılama töreni sırasında, protokol halılarının rüzgârın azizliğine uğradığı kameralara yansımıştı. Vucic, Erdoğan'la ikili görüşmesi sırasında, olaydan nasıl etkilendiğini şöyle anlattı:"Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgâr halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor."Bence de, görünen o ki, Türkiye'nin attığı her adım Balkanlar'da sıcak ve kapsayıcı bir rüzgâr estiriyor.