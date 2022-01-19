CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" modeli ortaya çıkarmak için bir araya gelmiş.

Çalışmanın sonuç raporunu da bu partilerin liderleri birlikte sunacakmış. Bir nevi Millet İttifakı olarak arzı endam edecekler. Ancak toplantıda hangi liderin nereye oturacağı, hangisinin ilk sözü alacağı tartışma konusu olmuş.

Kılıçdaroğlu, liderlerin ya da partilerin isimlerine göre alfabetik sıralama yapma önerisini sunmuş. Bir başka öneriye göre de "tecrübe" sıralaması yapılacak; yaşı en büyük olan ilk konuşup en başa oturacakmış. Buraya gülme emojisi gelecek.

Parlamenter sistemin ne menem bir şey olduğunu daha ilk ortak açıklamalarını yapmadan bize gösterdikleri için muhalefet "liderlerimize" şükranlarımı sunuyorum.

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'İNSANSI ROBOT' AMECA

İngiliz bir robotik şirketi, "Ameca" isimli insan mimiklerini taklit edebilen bir robot üretmiş. Nedense robotları hep kadın suretinde yapıyorlar şimdilik; sanırım "insansı robot"ların zararsız olduğu imajını pekiştirmek için böyle bir strateji seçiliyor. Ameca'nın yüz hatlarına ve gözlerinin büyüklüğüne baktığınızda da algılanabilecek en sempatik yüz hatlarının tercih edildiği anlaşılıyor. Mimik taklidini ise bayağı başarılı bulduğumu eklemeliyim. Ancak beni en çok ürküten bu olmadı.

Ameca'nın fuarda çekilen videolarını izlerken, yapay zekâya sahip olduğu söylenen robotun ziyaretçilerle konuşmalarındaki espri kabiliyeti bence insana en yakın özellik olarak öne çıkıyor ve bu gerçekten ürkütücüydü. Fakat sonradan anlaşıldı ki bu robotun bir "operatörü" vardı ve konuşma cümlelerini üreten de yapay zekâ değil, operatörün kendisiydi. Bir nevi yüksek teknoloji eseri kukla. Bence yapay zekânın ne kadar zeki olduğunu, esprili ve hazırcevap bir robot ürettiklerinde göreceğiz. O günler de maalesef çok uzak görünmüyor.

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SEN KISACA 'PKK' DE

HDP'nin önderliğinde 6 siyasi parti ve 2 örgüt aynı çatı altında buluşmuş. Adlarını da "Demokrasi İttifakı" koymuşlar. Sırasıyla EMEP, HHE, Sol Parti, TÖP, TİP, TKP ve SMF bu ittifakta yer alacakmış. PKK dememek için bu kadar harf ziyan etmeye gerek var mıydı gerçekten?