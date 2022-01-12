Damattan geline bir adet Keleş!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, "Koçero Meleti" kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıktı.

Teröristin telefonunun içeriğine ulaşılmasıyla ele geçirilen fotoğraflarda, HDP'li Güzel'in de terörist kıyafeti giydiği ve birlikte Keleş tuttukları -ne romantik!- görülüyor. Fotoğrafların yayılması ile Güzel ve HDP'ye doğal olarak tepki yağdı.

Sonra ne oldu? HDP'li Güzel'i savunmak adına HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, Meclis'te basın açıklaması yapıp aynen şöyle dedi: "Fotoğraflar, okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne aittir."

Çünkü millet sözlü değil de sevgili oldukları için tepki gösteriyordu! Siyasetçilerin zekâmızı hafife almasının da bir sınırı olmalı. Terörist kıyafetleri içinde ellerinde Keleş poz verenlerin "sevgili" olması değil derdimiz. Birinin dağda olması, diğerinin ise milletin Meclis'inde olması sorun.

Kronik sorunun sadece bir veçhesi bu: HDP, Meclis'te terörü normalleştirmeyi ve meşrulaştırmayı sürdürüyor. Öte yandan ana muhalefet dolaysız, İyi Parti ise dolaylı olarak Meclis'te ve sandıkta birlikte yürüyor.

CHP sözcüsü "Teröristle fotoğraf verilmesini doğru bulmayız" diyor. E Allah razı olsun; peki doğru olmayan bu işlerle alakalı hesap sorulmasına gelince neden karşı çıkıyorsunuz? HDP'ye kapatma davası açılıyor; bakıyorsunuz önce CHP karşı çıkıyor. CHP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, yardımcısı Aysel Tuğluk'a özgürlük istiyor. "PKK sizi tükürüğünde boğar" diyen HDP'linin tahliyesini kutlama sırasına giriyor.

Fazla kelime yakmaya gerek yok. HDP'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakan yapma sözü verebilen bir ittifaktan söz ediyoruz neticede. "Her evden HDP'ye bir oy" kampanyasıyla iki seçimdir Öcalan'ın yeğenleri Dilek ve Ömer Öcalan'ı milletvekili yapıp, sizi "PKK'yı hain ilan eden Osman Öcalan, TRT Kürtçe'ye çıktı" diye oyalıyorlar nasılsa. Oyuna devam.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın