Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günkü hamlesi ile doların ateşi üç saatte söndürüldü. Ateşe körükle gidenler, ellerinden oyuncağı alınmış çocuk gibi oldular. Her gün üç-beş defa dolar kuru bildiren, onun üzerinden asgari ücretini hesaplayanların boynu büküldü, dilleri lâl oldu. Ülkelerinin menfaatine sevinmeyi bırakın, üzüldüler.

Ve ilk açıklama nihayet CHP'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztırak'tan geldi. IMF ile otel odalarında yaptığı gizli toplantılarla tanınan Öztırak, Erdoğan'ın doları bilerek yükselttiğini ve sonra da indirdiğini söyledi. İlahi CHP, beş gün boyunca düşünüp sonunda bunu mu buldunuz? 'Ajans'tan daha güçlü bir yalan furyası beklerdim, hayal kırıklığına uğradım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk Lirasına güvenin" çağrısı yaparken dalga geçenler siz değil miydiniz? Peki, saat başı dolar kuru bildirimi yapıp, halkı paniğe ve dolar almaya teşvik eden siz değil miydiniz? Milletin hafızası da sizin gibi beş günlük mü sanıyorsunuz?

Dolar yükselirken Erdoğan için "beceriksiz ve çaresiz" imajı çizeceksiniz; dolar düşünce de uluslararası bir para birimi üzerinde mutlak güç sahibiymiş gibi göstereceksiniz. Bir "çaresiz ve beceriksiz" var ama o Erdoğan değil.

Size geçmiş olsun ama bu açıklama olmamış. Bir daha deneyin bakalım.

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HAYVANTAPARLAR SORUNU

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye vahşi iki pitbull tarafından parçalandı. Ağır yaralanan kızcağızın görememe ve yüz felci ile yaşama ihtimali sürüyor. Köpeklerin sahibi, Asiye'nin babasının kapıcı olarak çalıştığı sitenin yöneticisiydi. Küçücük bir kız çocuğunu bu hale getiren köpek sahibi patron, ne yaptı? Babayı şikâyetçi olmaması için kovmakla tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye'yi Antalya'da en iyi cerrahların bakımına aldırdı. Hastanede ziyaret edip babasına da ayrı bir iş bulunmasını sağladı. Fakat her konuda devletin başının mağdurun derdine çare olmasını bekleyemeyiz.

Türkiye'de 10 milyon sokak köpeği yaşıyor. Hepsi kısırlaştırılmış da değil. Bu hızla giderse 10-15 yıl içinde kişi başına bir sokak köpeği düşecek bir yere geleceğiz. Ancak bundan da büyük sorunumuz hayvanseverler değil, hayvantaparlar!

Âdeta kendi türüne düşman bu kafa yapısının lobi gücü sayesinde muhalefet, Asiye için tek cümle bile kuramadı. "Bir şey yapılmalı" dediğiniz zaman bu güruh ortalığı ayağa kaldırıyor ve toplumsal talebin sönümlenmesini sağlıyorlar. Ama artık yeter.

Son 100 günde ülke çapında 60 köpek saldırısı gerçekleşmiş. Bu konuda belediyelerin de devletin de üzerine düşen görevi yapmasını beklemek en doğal hakkımız.

Çarenin ne olduğunu sahayı çalışanlar daha iyi bilir. Ama saldırıya uğrama tehlikesi olmadan güven içinde "sahada" yürümek isteyen vatandaşın hakkı daha fazla bir avuç hayvantapar tarafından engellenemez.