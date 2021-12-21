"Başörtüsü yasağının doğru olmadığını hayatımın her alanında dillendirdim.

Onların acılarını anlamalıyız. Aynı tabloların yaşanmaması için gelecekte iyi bir vizyon belirlemeliyiz."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda böyle demiş ve "başörtülü bakan" sözü vermiş.

Yine başka bir programda ise "En çok başörtülü kızlarla helalleşmek isteriz. Hata yaptık, başörtülü kızlar üniversiteye alınmadığı zaman itiraz etmedik" demiş. İtiraz etmedikleri gibi başörtüsüne üniversitede özgürlük getiren AK Parti-MHP ittifakıyla geçen kanunu CHP, Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

Kanal kanal dolaşıp başörtülülerden helallik istiyor Kılıçdaroğlu; artık "türban" da değil, olması gerektiği gibi başörtüsü diyor. Sözlerine bir saniye bile inanmıyorum ama şu tabloya bakıp hakkı teslim etmemek de olmaz:

Bunların söylenmesine vesile olan, başörtüsü yasağını bitirip başörtülü kadını siyasetin nesnesi değil, asli öznelerinden biri haline getiren Başkan Erdoğan'dır.

Biz yüzümüze kapatılan kapıları çok zorladık, menteşeleri yerinden oynattık, yıprattık belki ama tekmeyi vurup geçen ve milyonlarca kadının da geçmesine vesile olan Erdoğan oldu. Allah ebeden razı olsun.

***



'BİG DATA'YA HÜKMEDEN...

Ocak 2021 itibarıyla 84 milyon nüfusa sahip ülkemizde 66 milyon internet kullanıcısı var. Bu da nüfusumuzun yaklaşık % 78'ine tekabül ediyor. Bu 66 milyonun 60 milyonu aktif olarak sosyal medya uygulamaları kullanıyor.

16-64 yaş arası internet kullanıcılarının % 97.2'sinin akıllı telefon sahibi olduğu, % 71.2'sinin bilgisayarının bulunduğu belirtiliyor. 16-64 yaş arası internet kullanıcıları günlük 8 saatini internette geçirirken, bunun ortalama 3 saatini sosyal medyada harcıyor. Bu kullanıcıların % 94.5'i internete mobil cihazlardan bağlanıyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıla göre internet kullanıcı sayısı 3.7 milyon artarak % 6'ya yükselmiş durumda.

(Kaynak: Türkiye Düşünce Platformu)

Türkiye özelinde sosyal medya büyük ölçüde reel hayatı manipüle etmek için kullanılıyor. Yalan ve yapay gündemlerle zihinlerde dezenformasyon oluşturan en etkin kesimler, sosyal medya şirketlerinden de destek alan muhalif gruplar.

Yeni nesil beşinci kol faaliyetlerinin merkezi haline gelen sosyal medyanın her türlü manipülasyona geçit veren yapısının hukuki denetimi oldukça hayati. Çünkü "Bilgi güçtür" sözü yerini "Big data güçtür"e bırakmış görünüyor.

Yıl başında Meclis'e gelmesi beklenen ve internet medyasını da ilgilendiren yasa teklifinde sosyal medya yalancılarını da bağlayıcı ve sorumlu tutan tedbirler olmasını bekliyoruz.