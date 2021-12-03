Geçtiğimiz günlerde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT Ulus yerleşkesini silah zoruyla işgale kalkışan darbecilerin davası görüldü. Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilerden bahsetmek istiyorum.

Örneğin, mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna göre bazı sanıkların darbe gecesi defalarca yurtdışından arandığı tespit edildi. Bu aramalar içinde ABD'den gelenlerin çoğunlukta olması dikkat çekti.

Yine eski askeri öğrenci bir tanığın ifadesine göre sanıklardan biri, askeri okulda çok başarılı olduğu için ABD'ye götürüldü. Orada FETÖ elebaşı ile tanıştırıldı. Hatta orada sözde bir "rütbe töreni" gerçekleştirildiği de iddia edildi. Sanıklardan da bir yalanlama gelmedi ve diğer FETÖ'cü sanıklar gibi yurtdışı aramaları da hatırlamadıklarını söylediler.

Kılıçdaroğlu'nun, "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Demirtaş'ı, "PKK silah bırakmamalı" diyen Kavala'yı düşünce suçlusu ilan etmesi yeni değil. Ancak geçenlerde bu sıralı listeye bir de "askeri öğrencileri" eklemiş. Buyurun Kılıçdaroğlu'nun düşünce suçlusu "masum" askeri öğrencileri...

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O FOTOĞRAF...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na eski Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin Bakan olarak atanmasından sonra aylar önce Berat Albayrak ile çekilmiş bir fotoğrafı yine dolaşıma sokuldu. Geçmişten beri tanışan iki arkadaş, bir esnaf lokantasında muhabbet ederken görülüyor.







Acaba bu fotoğrafta ne yanlışlık gördünüz de yaydınız? CHP'li Faik Öztrak ve İP'li Durmuş Yılmaz gibi IMF'cilerle otel odalarında gizli mi görüşmüşler? Yabancı "diplomat"larla AVM otoparklarında gizli mi buluşmuşlar? Papermoon'da ülke yıkıp ülke kuran devşirmelerden mi olmuşlar? Gerçi öyle olsalardı baş tacı ederdiniz.

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ARINÇ-SEKTER İTTİFAKI

Ahmet Hakan ile Bülent Arınç arasında bir polemiktir gidiyor. Arınç'ın ne olduğunu altı yıl önce yazmış ilk gazetecilerden olduğum için de keyifle takip ediyorum. Hakan son yazısında, kedisi Sekter'in haline acıdığını söyleyen Arınç ile ince ince dalga geçmiş.

Ahmet Hakan'la zamanında davalık bile olduk -gerçi kazandım- ama Arınç konusunda haklı. Maalesef Arınç, kâh FETÖ kâh PKK tezlerini savunacağım diye siyasi mirasını bozuk para gibi harcadı.

Hatta 15 Temmuz sonrası, "Bana ahmak deyin, hain demeyin" diye rica da etmişti. Bu ricasında haklı olduğunu her seferinde kendisi kanıtlıyor zaten. Üzücü bir portre...

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İBB ÇALIŞANLARI VE GÜVENLİĞİMİZ

İETT'li -halk otobüsü değil- bir otobüs şoförü, bir ambulans görevlisine saldırıyor, darp ediyor. Video ile sabit. Ancak İBB'den bir açıklama duyamıyoruz.

İki hafta önce de Kadıköy Tavşantepe metrosunda bir saldırgan, ekmek bıçağıyla kadın bir yolcuyu yaralamıştı. Ekmek bıçağıyla metroya nasıl binildiğini hâlen bilmiyoruz. "Soruşturma başlatıldı" dendi ama hâlâ açıklanmadı.

Metro güvenlikleri, yolcuların kart okutup geçtiğine bakmayı biliyorlar ama ekmek bıçağını bile tespit edemiyorlarsa büyük bir güvenlik açığı olduğu ortadadır. İstanbullunun güvenliği, bu personel seçimi sebebiyle bir kez daha tehlikeye girmez diye ümit etmekten başka yapacak bir şey yok.