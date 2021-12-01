Babacan bunu da açıklasın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Babacan'ın Deva Partisi'nin kurucusu Metin Gürcan tutuklandı.

Eski asker Gürcan'ın, yurtdışı bağlantılarına bilgi sızdırdığının tespit edildiği basına yansıdı. Irak'ta askerimizin başına çuval geçiren ABD'li askerlere çay partisi verdiği ve ordudan uzaklaştırılmasındaki sebeplerden birinin bu olduğu söylenen Gürcan, siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Sorguda kendisine İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Rafael isimli diplomatla görüşmesi sorulmuş. Gürcan, danışmanlık hizmeti verdiğini ve bu işi şeffaf biçimde banka hesabı üzerinden yürüttüğünü anlatmış.

Fakat önüne otel lobisinde İspanyol diplomattan zarf alırkenki görüntüleri konulunca, elden ödeme aldığını itiraf edip şöyle demiş:

"Kendisine faydalanması maksadıyla açık kaynaklardan hazırladığım sadece Türkiye'yi değil, Irak, Suriye, İran, Afganistan, Libya, zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içerisinde, çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak verdiği 400 dolar bulunmaktadır."

Yine başka bir gün, bir AVM'nin otoparkında park halindeki bir cipin ön yolcu koltuğuna oturan ve arka koltuktaki kişiyle konuştuğu görüntülenen Gürcan, araçtan çıktıktan kısa süre sonra da yine aldığı zarftaki parayı ATM'den yatırırken görüntülenmiş.

Dolayısıyla Gürcan'ın tutuklanması, Babacan'ın iddia ettiği gibi "siyasal" değil, askeri casusluk meselesi olarak görünüyor. "Gürcan'a tam destek olacakları sözü"nü veren Babacan şimdi ne yapacak, bilmiyoruz.

Ancak Babacan'ın kendisinin de AK Parti içindeki "casusluk günlerini" gerinerek anlattığını hatırlayınca Gürcan'ın tipolojisinden çok da ayrı bir karakter olmadığını biliyoruz.

Ne demişti Babacan; hâlen AK Parti Ankara milletvekili iken ve parti adayları Erdoğan iken, Abdullah Gül'ün rakip aday olarak karşısına çıkması çalışmalarını yürüttüğünü kendi ağzıyla itiraf etmişti. Hem de "kripto"nun sözlük anlamını tarif eder gibi "Görünür değildim ama tam göbeğindeydim" diye de eklemişti.

Partinizde daha kaç tane "görünür değil ama tam göbeğinde" işler çeviren var acaba, Sayın Babacan?

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