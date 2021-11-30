CHP lideri Kılıçdaroğlu bir süredir yeni bir PR tekniği deniyor. Ajansın talimatları doğrultusunda evinin mutfağından halka sesleniyor. Son konuşmasında da ekonomik daralmadan dert yanmış.

Yansın tabii, hepimiz konuşuyoruz da kendisini çare olarak sunan Kılıçdaroğlu'nun şimdiye dek yönettiği tek devlet kurumunu iflas ettirdiğini de unutamıyoruz. Ülke ekonomisinin kendisine emanet edilmesini talep eden Kılıçdaroğlu'nun SSK müdürü olduğu dönemden bahsediyorum. Bazı gazete başlıklarını aktarıyorum.

"SSK'nın gizli iflas raporu": Şubatta emekliye maaş ödenmeyecek.

"SSK maaş ödeyebilmek için mallarını sattı": Sosyal Sigortalar Kurumu, yaklaşık 2.5 milyon emeklisinin 6 trilyon 200 milyar lira tutan maaşlarını ödeyebilmek için yurdun çeşitli yerlerinde bulunan 374 gayrimenkulünü Emlak Bankası'na 5 trilyona devretti.

"Dokuz yılda SSK'yı batağa sapladı": 1999'da Kılıçdaroğlu'nu SSK Genel Müdürlüğü'nden alan Çalışma Bakanlığı, başarısızlık tablosunu ortaya koydu. 1991'de SSK Genel Müdürü olan Kılıçdaroğlu, 128 bin kârla aldığı kurumu ertesi sene zarara geçirdi.

"SSK Genel Müdürü sert çıktı: Zammı veren kaynağını bulsun:" SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu, iktidardakilerin kurumu oy uğruna çıkmaza soktuğunu vurgulayarak, "Yapılan zamlar SSK'yı ciddi bir finansman çıkmazına sokacak" dedi.

Aynı haberde bugün EYT konusunu siyasi malzeme haline getiren Kılıçdaroğlu'nun emekli yaşının yükseltilmesinin SSK'yı rahatlatacağını da söylediğini ekleyeyim.

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FETÖ'CÜLERİN BEKLEDİĞİ UMUT IŞIĞI

CHP, KHK'lılar için çeşitli illerde etkinlik düzenlemeye başladı. Akşener, bırakın KHK'lıları tutuklu FETÖ'cüler için bile "gariban" ifadesini kullanmıştı. Davutoğlu deseniz hemen her ay duygusal cümlelerle tüm KHK'lıların neden masum olduğunu anlatıyor. Babacan da en son KHK'lıları devlet memuriyetlerine geri döndüreceğinin sözünü verdi.

Firari FETÖ'cülerden Adem Yavuz Arslan, katıldığı bir yayında "Döneceğiz ve tüm kurumlarımızı geri alacağız" şeklinde kendinden gayet emin biçimde konuşmuştu. Bu cesareti nereden buldukları açık, değil mi?