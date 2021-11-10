MERAL BACI’ya bir hatırlatma

"Bir kendini bilmezin sosyal medyadan Başak Demirtaş'ı hedef alan ahlaksızlığını gördük. Bu ahlaksızlık, işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup, icap ettiğinde kadınlarımıza yönelik her tür alçaklığa yol veren bir çürümüş zihniyetin ürünüdür. Başak Demirtaş ne ilk ne de son olacak. Bunu bire bir şahsen yaşamış bir kadın olarak nelere tekabül ettiği bütün kadınların tecrübe ettiği bir iğrençlik, alçaklıktır. Bizi yönetenler net bir tutum almadığı takdirde bu çürümüşlük devam edecektir. Çirkin dilinizi, kirli ellerinizi kadınların üzerinden çekin artık."

İP lideri Akşener, geçen sene kimliği bilinmeyen bir hesaptan HDP eski lideri Selahattin Demirtaş'ın eşine yazılan bir tweet sebebiyle grup toplantısında bir kısmını alıntıladığım uzunca bir tirada imza atmıştı.

"Ahlaksızlık, alçaklık, kendini bilmezlik, çürümüşlük, kirli ve çirkin" gibi ağır sıfatlarla o trol hesabı kınayıp Demirtaş'ın hakkını savunmuştu. Ancak dünkü grup toplantısında, bu sıfat kalabalığından eser yoktu.

Akşener, kendisinin "Demirtaş'la kahvaltı ederim" sözlerinden rahatsızlığını dile getirdiği için bir şehit abisine "Ahlaksız provokatör" dedi. Türkkan'ı ise "hislerine yenik düşen ama özür dilemesini bilen olgunluk sahibi bir bey" olarak tanımladı, sahip çıktı.

Hızını alamadı, hem şehit abisine hem de onu savunanlara "y..şak" dedi. Madem o şehit abisine, hem de Meclis kürsüsünden hakaret edecektin; "Lütfü Bey"i grup başkanvekilliğinden neden aldınız? Dilinizden anlaşılan Türkkan da gayet güzel (!) sizin vekilliğinizi yapıyormuş zaten.

Meral bacıya sormak lazım: Sizin tabirinizle "provokatörlük" sonucu şehit yakınının bacısına küfür tahammül edilecek bir cevapsa... Başak Demirtaş yıllardır PKK savunucusu, Öcalan'ın heykel dikicisi kocasını her yerde savunuyor: Provokasyon bu değil de sizin Demirtaş'la kahvaltı PR'ınızın hatırlatılması mı? Gerçi Demirtaş'ı da "Suçu ne" diye savunan sizlerin Türkkan'ı savunmanıza şaşırmamamız gerekir. Hata belki de bizdedir.

Bir Kürt evladı çıktı ve...

Anası Türkçe bilmeyen, anadili Kürtçe olan bir şehidin abisi...

Sözde Kürtlerin temsilcisi HDP ile sözde Türk milliyetçilerinin temsilcisi İYİ Parti'nin PR kahvaltılarında bir araya gelme sözlerine kızdı.

Milliyetçi sandığı partinin vekiline de bunu anlattı.

Feryadına "Benim kardeşim paramparça oldu, ayaklarını aradık günlerce" cümlesi de dahildi. Yası dündü ama öfkesi bugüne aitti.

Ve "HDPKK ile yakınlaşmayın" diyerek sözde milliyetçilerin partisinin sırçalarını döken de bir Kürt evladı oldu.

Hiçbir küfrünüz bu hakikati örtmeye yetmez. Bu da size dert olsun.

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