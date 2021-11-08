Akşener’in Türkkan’a uzattığı İP

Türkkan, meclisten fotoğraflı bir tivit atmış ve "Ziyaretçi sıralarındaki bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diye sormuştu. O "arkadaş", şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Bey'di. "Ben 'arkadaş' değil bu ülkeye şehit vermiş bir babayım. Benden özür dilemesini bekliyorum" demişti ama özür gelmedi.

Çiftliğindeki 15 kaçak yapıya polisler müdahaleye geldiği sırada görüntü alan basın mensubu Mustafa Uslu'yu yüzünde ömür boyu iz kalacak şekilde yeğeni öncülüğünde adamlarına darp ettirmişti. Yanına kâr kaldı.

Kızı, Türkkan'ın milletvekillerine özel çakarlı arabasıyla emniyet şeridinden yaptığı yolculuğu "Yetişirim demiştim" diye sosyal medyada paylaşmıştı. Arkadaşlarıyla bir bardaki buluşması için çakarlı aracı kullandığı anlaşıldı. Evlerinde trans dansözlü yılbaşı kutlamalarının görüntüleri hâlâ hafızalarda.

Ayrıca Ukrayna ve Gebze'deki fabrikaları ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 36 milyon dolarlık krediyi batırdığı da ortaya çıkmıştı. Bazıları bu kredinin İyi Parti için çekildiğini iddia ediyorlar ama Türkkan'a verilen "açık çek"in sebebi bu kredi mi bilmiyorum.

Ve en son bir şehit abisine "bacını s...." şeklindeki küfrü ve darp ettirmesi gündemde...

Önce inkâr etti. Baktı görüntüler ortada, üç saat sonra kabul etti ve özür videosu çekti. Ama genel başkanından özür dilediği videoda özür dilemediği tek kişi vardı; o da küfrettiği şehit abisi ve ailesiydi.

İyi Parti'de Genel Başkan Akşener sessizliğini korurken, Türkkan'ın savunmasına "provokasyon" kelimesini kullanarak koşan iki isim dikkat çekiciydi. Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "üzücü ve provokatif hadise" dedikten sonra İyi Parti'ye yönelik korucuların ve şehit ailelerin yaptıkları protestoları valiliklerin organize ettiğini iddia etti. Bu ülkede şehit bacısına küfreden kişiyi, şehit vermiş ailelerin kendiliğinden protesto etmesine inanmak güç müdür?

Türkeş'in yetiştirdiği bir isim olmasına rağmen Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun küfrü savunması daha acıydı. "Provokasyon var. Arkasındaki eli ifşa edeceğim" diye mesaj yayınlayan Dervişoğlu hakkında acaba Türkeş yaşasa ne derdi? Cevabını ülkücülükten gelen İyi Partililer daha iyi bilir sanırım.

İyi Parti'de âdeta "omerta yemini" gibi sessizlik hakimken, CHP'den ses çıkmasını beklemek beyhude. Zaten bizzat terörist cenazelerine giden vekillerin olduğu bir parti, şehit yakınına küfürden ne kadar rahatsız olmuştur, meçhul...

İyi Parti'nin kasalarından biri olduğu söylenen Türkkan'ın Grup Başkanvekilliği'nden istifa ettirilmesi, kendisinin tüm vukuatlarına rağmen Akşener için feda edilemez bir kıymette olduğunu gösteriyor. Partiden istifa etmediği müddetçe, İyi Parti'nin bu kötü ötesi fiille anılması kaçınılmaz.

Velhasıl, siyasette çukurun her gün yeni bir dibi olduğunu keşfediyoruz. Daha üzücü olan ise Akşener'in partiyi İP yapıp, Türkkan'ı o çukurdan kurtarmaya çalışmasıdır.

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