Eskiden bir siyasetçinin Türkiye'nin bir ucunda ne dediği ile öteki ucunda ne dediğini kıyaslayacak imkânlar yoktu. Ancak Kılıçdaroğlu durumu hâlâ öyle sanıyor herhalde.Yozgat'ta muhtarlar ve kanaat önderleri ile buluşmasında şöyle demiş: "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler."Geçen hafta tezkereye "Hayır" diyen, yani. Çorum'u ülke saydığı gibi Kandil'i de Irak'ta değil de Türkiye'de sanıyor olabilir mi?Üstelik daha yenidiyerek takdirlerinide iletmişti!Tezkereye "Hayır" denmesine tepkili CHP'li tabanı yumuşatmak için bir hamle de CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi. Beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ziyarete gittiler.Geçen ay da bilmem kaçıncıkez "Sevgili dostum" dediği SelahattinDemirtaş'ı hapiste ziyaret etmişti.Tanrıkulu'nun askeri bölgeleri ziyareti,milli güvenlik açısından sorun mudurbilmiyorum ama siyasi tutarlılık açısındansorunlu olduğu kesin...HDP'nin de tezkereye çıkan "Hayır" oylarından memnuniyetini hatırlamak gerekir. Parti Sözcüsü Günay, "Türkiye İşçi Partisi ile Saadet Partili vekillerin yanı sıra CHP grubunun kendi öncelikleri ve hassasiyetleri çerçevesinde bu tezkereye hayır oyu kullanmaları önemli. Türkiye'nin demokratik geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz" demişti.değerlendirmeyide okuruma bırakıyorum. Zira ben bumaskeli balodan fena halde sıkıldım.