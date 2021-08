Türkiye ve Somali: Alışılmadık bir aşk hikâyesi

Başlık bana ait değil. 2014 yılında BBC'de çıkan bir makaleden. Orman yangınlarından sel felaketine hangi afeti yaşarsak yaşayalım, Somali'ye hibe edilen 30 milyon dolardan sanki bir "suç" işlenmiş gibi bahseden fondaş medyamız, belki fonlandıkları İngilizlerin dilinden daha iyi anlar diye ordan birkaç alıntıyla başlayayım dedim:

"Türkler, başkent Mogadişu'da her yerdeler. Sanırım bu ziyaretimde Somali bayrağından çok Türk bayrağı görmüşümdür. Burda havaalanını Türkler işletiyor ve yeni bir terminal daha yapıyorlar (...) Her şey 2011'deki kıtlıkla başladı. O zaman Başbakan olan Erdoğan geldi. Somali'deki işlerini, hiç uğramadan Kenya'dan halleden yabancılar gibi yapmadı. Somali sokaklarını dolaştı. Takım elbisesiyle. Çelik yelek giymeden. Somalililer bana hâlâ nasıl sokaklardaki kirli çocukları Erdoğan'ın kucakladığını, eşinin iğrenilen azınlık sınıf çocuklarını nasıl öptüğünü anlatıyorlar. Ve aşk hikâyesi böyle başladı. Somalililer oğlanlarına Erdoğan, kızlarına İstanbul ismini vermeye başladılar. Yabancı ülkelere bu derece sevgi, Somali için alışılmadıktır. Genelde yabancılara kötü lakaplar takarlar. Bense Somali'de Türkiye'yi eleştirecek bir kişi bulmakta zorlandım."

Ve şöyle bitiriyor: "Uçakta dönüş yolunda, Türk Hava Yolları'nın ikram ettiği Türk lokumunu yerken düşünmeden edemedim: Acaba dünyanın geri kalanının Türklerin Mogadişu'da yaptıklarından öğreneceği bir ders var mı?"

Şimdi gelelim rakamlara... Yazıda bahsedilen havaalanı bitirildi. Hem havaalanını hem de uluslararası limanı Türk şirketleri işletiyor. Hani Somali'ye hibe edilen 30 milyon doları dillerinden düşürmeyenler var ya; işte onların bahsetmediği bir rakam: Somali'ye sadece geçen seneki ihracatımız 275 milyon dolar, ithalatımız ise 5 milyon dolar.

Kıbrıs'ı saymazsak, yurt dışındaki en büyük askerî üssümüz burada, üstelik Hint Okyanusu kıyısında bulunuyor. Hem Somali ordusunun önemli bir bölümünü hem de bazı Afrika ülkelerinden gelen askerleri TSK eğitiyor. Somali ordusuna Türkçe dersleri de veriliyor. Somali'nin en çok yurt dışında öğrencisi bulunan ülke Türkiye. Somali Maliye Bakanı Beileh, Türkçenin yakında Somali'nin ikici dili olabileceğini belirtiyor. Adalet Bakanı Nur, Türkiye'de okumuş, akıcı Türkçe konuşan bir beyefendi. Somali, Afrika'nın yükselen gücü ve Türkiye'ye gülen yüzü. Hem stratejik hem coğrafik olarak kilit önemdeki bu ülkeye tüm dünya sırtını dönmüşken, biz dönmedik. Ve onlar da bunu karşılıksız bırakmadılar.

Hani hep mazlum coğrafyalardaki gönüdaşlarımız der ya "Vefalı Türk geri döndü". O cümlenin öznesi hiçbir zaman fondaş medya olamayacak. Onu biliyorum.



SUDAN'DA TARIM

Yine on yıl öncesine kadar yakın ilişkimizin olmadığı bir ülkeydi Sudan. En son üç gün önce Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan'ı ağırladı ve karşılıklı pozitif mesajlar verildi.

Onlardan birisi de Sudan'da 1 milyon dönümlük tarım arazisinin ülkemiz tarafından işlenmek üzere tahsis edilmiş olmasıydı. Fondaş medya, bu meseleyi de çarpıtıyor. Hâlbuki Afrika ülkelerinden tarım arazisi tahsisi gelmekte olan kıtlığa karşı ülkelerin küresel çapta alınan bir tedbir.

Gelin fonlandıkları ülkelerden örnekler verelim. Mesela Almanya Etiyopya'da 128 bin, İngiltere Tanzanya'da 440 bin, Amerika Sudan'da 4 milyon dönüm tarım arazisini benzer sebeplerle tahsis etmiş. Dolayısıyla önce parayı aldığın yere bak da bari düdüğü öyle çal...

