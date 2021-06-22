22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Hilâl Kaplan Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim
HİLÂL KAPLAN
Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim

Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim

22.06.2021, Salı
Başlıktaki isimle çıkan kitabım bugün itibarıyla kitapçılarda ve kitap satış sitelerinde yerini aldı. Peki, neden böyle bir kitap yazdım?
Çünkü artık Türkiye'deki en can yakıcı toplumsal meselenin, aile kurumunu muhafaza olduğunu düşünüyorum.
Çünkü makro siyasi meselelerle boğuşurken, aile elimizden kayıp gidiyor; görüyorum.
Çünkü feminist olmaya küçümseyen bir söylem en başta kadınlar eliyle yaygınlaştırılıyor ve çoğu bunun zararlarının farkında bile değil; biliyorum.

"Kadının Adı Yok" romanı ilk çıktığında, gerçekten kadın hakları noktasında kötü bir yerdeydik. Ancak bugün kadın-erkek ilişkilerinde ifrat ve tefrit arasında savrulmak yerine, aile ilişkilerindeki "adil denge"yi nasıl tesis edebiliriz? Aile içindeki geleneksel rol dağılımının tarihi binlerce yıllık, bu kodların değişime uğrama tarihi ise kabaca bir asırlık ise, ne oldu da kadın-erkekçocuk ilişkileri bu denli dönüştü? Bu dönüşümü kategorik olarak kötülemek çare olabilir mi? Feminizmin teşhis ve reçeteleri yaraya merhem mi oluyor, tuz mu basıyor?
Küreselci feminist/eşcinsel siyaseti, ensesti meşrulaştırmaktan kadınları "damızlık" kılmaya kadar ne gibi tehlikeler içeriyor? Dünyayı kasıp kavuran #metoo hareketinin çelişkileri neler? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkınca, kadın korumasız mı kaldı? Ve elbette ülkemizdeki süresiz nafakadan çocuk haczine acil çözüm bekleyen meseleleri nasıl ele almalıyız?
Daha çok AK Parti'nin politikalarını kendisine yakın bulan bir yazar olarak bu kitapta eleştirilerimi de kaleme aldım. Aynı şekilde hangi partiye sempati duyarsak duyalım, ailemizin ayakta kalması için doğruya doğru, eğriye eğri demeli ve mücadelemizi birleştirmeliyiz.
Bu kitap aslında bir "ilk söz"; aile tartışmalarının gidişatına "içerden ve buralı" bir reddiye. Hayra vesile olması dileğimle...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Sezgin Baran Korkmaz’ın ağındaki gazeteciler 21.06.2021 Pazartesi
Şuşa’dan dünyaya verilen ince mesaj 16.06.2021 Çarşamba
Biden, Erdoğan’dan ne istedi? 15.06.2021 Salı
İmamoğlu bile “Sen sussaydın keşke” demiştir 14.06.2021 Pazartesi
Burası dedenizin Türkiye’si değil 11.06.2021 Cuma
Salda Gölü’nde neler oluyor 09.06.2021 Çarşamba
Erdoğan’ın gündemi 08.06.2021 Salı
Sedat Peker dosyasında Taha Ün de araştırılmalı 07.06.2021 Pazartesi
Netanyahu’nun ironik devrilişi 04.06.2021 Cuma
Yakışmıyor... 02.06.2021 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA