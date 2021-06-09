"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü, 2019 yılından önce gündemimizde bile yoktu. Çünkü göl ve çevresi başıboş bırakılmış, her yerde çöplerin olduğu, bakımdan ve ilgiden uzak bir yerdi. AncakÖnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de himayesine aldığı Burdur ilimizdeki bu tabiat harikasınıilan etti.Çöpler sadece temizlenmedi, aynı zamandakuruldu. Göl çevresindeki derme çatma yapılar temizlendi ve yerine ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderebileceği doğa ile uyumlu ahşap malzemeden yapılar gölün 500 metre ötesine kuruldu.Salda Gölü ve havzasını atıksu kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korumak, burada bulunan köylerin atıksularını bertaraf etmek için arıtma tesisi çalışmaları başlatıldı."Beyaz Adalar" kısmında göle girilmemesi ve yine Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1.5 km'lik sahil şeridindeki ziyaretçi kısıtlaması (yıllık 1.5 milyon kişiden 570 bine indirildi, anlık ziyaretçi sayısı 540 olarak belirlendi) kurul kararı çerçevesinde alındı.Ayrıca biyoçeşitlilik, su potansiyeli belirleme ve Salda Gölü yönetim planı çalışmaları da üniversiteler ve sivil toplumla birlikte yürütülüyor. Son olarak Salda Gölü'nünne girmesine dair çalışmanın da başlatıldığını belirteyim.