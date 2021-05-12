12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Hilâl Kaplan Yandaş basın görmek isteyen...
HİLÂL KAPLAN
Yandaş basın görmek isteyen...

Yandaş basın görmek isteyen...

12.05.2021, Çarşamba

Aksa merkezli İsrail saldırıları sürüyor. Dün 10 çocuk dahil 28 kişinin şehit olduğu bilgisini aldım. Haberleri takip etmeye korkuyorum ama Ramazan Bayramı bile bu barbarlığın durmasına yetmeyecek sanırım.
Biz burda gelen görüntü yağmuru altında sıkılmış yumruklarımız ya da semaya açılmış ellerimizle çaresizliğimizden utanırken, Batı medyası yine en iyi bildiği işi yapıyor: Yalan ve manipülasyon.
Örneğin New York Post, 10'u çocuk 28 kişinin Gazze'den atılan roketlerden ötürü öldürüldüğünü "haber" yapabildi. Başlık şöyleydi: "Hamas, Kudüs'teki çatışmalardan sonra İsrail'e yeni saldırı başlattı."
İsrail'in kadın-çocuk demeden tüm sivillere saldırması, silahsız masumları öldürmesi "ÇATIŞMA" ama Gazze'den atılan ve kimseyi öldürmeyecek kadar zayıf olan o roketler "SALDIRI" olarak niteleniyor. Aksa'da eli silahlı olan sadece İsrail askeriyken ve çocuklara bile kıyarlarken, sanki ortada bir güç dengesi varmış gibi "ÇATIŞMA" kelimesini seçiyorlar.
Bunu yapan sadece NY Post da değil. Reuters'dan Associated Press'e, hangi uluslararası yayın yapan ajansa baksanız, İsrail'i bilinçli olarak kayıran o sözcük seçimlerini bulursunuz.
Dünden yine kan donduran bir örnek vereyim. Reuters'ın haber başlığı: "Kudüs kaynarken, Filistinliler İsraillinin arabasına taş attı, araç kaza yaparak çarptı."
Olayın aslı ne: İsrailli bir cani, aracını Filistinli sivillerin üzerine sürüyor, onları eziyor. Canlarını kurtarmak için taş atanlar ise Reuters tarafından saldırgan olarak yansıtılıyor. O İsrailli ise "masum kurban"!
Bahsettiğim detaylar dikkatinizi çekti mi bilmem ama bu ince nüanslar gazetecilik eliyle halkların istenilen yöne doğru ilerletilmesinin kilididir. O yüzden yandaş gazetecilik görmek isteyen, Reuters'dan BBC'ye muhabirlerin / moderatörlerin nasıl doğru kelimeleri seçmek için kıvrandığına baksın. Çünkü söz konusu İsrail ise gazetecilik teferruattır!

***


ABD'DEN MASALLAR
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edward Price, hatırlarsanız Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların ilk günlerinde video yayınlayıp hem öğrencilere hem de eşcinsel harekete desteklerini açıklamıştı.
Aynı Price'a dün basın odasındaki gazeteciler, Aksa'yı sordu. Gazze'den atılan roketleri kınayan Price'a, Filistinli bir gazeteci, "Çocukların öldürülmesini kınıyor musunuz?" diye sordu. Price, tüm bilgilerin elinde olmadığını söyleyerek lafı yuvarladı. Ve neticede kıymetli İsrail'ini korudu.
Boğaziçi olayları ile Aksa'daki saldırıyı düşünün ve sonra Amerika'nın tepkisini kıyaslayın. "ABD'nin demokrasi masalı" bu kadardır işte.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Babacan’ın takiye ve ihanet itirafı 11.05.2021 Salı
21.Yüzyılın Selahattin’i ve Kudüs 10.05.2021 Pazartesi
CHP, FETÖ’nün siyasi ayağıdır 07.05.2021 Cuma
Yalancıların Sözcü’sü 05.05.2021 Çarşamba
Arkadaş, dert itikaf değil ki; sen hâlâ anlamadın mı? 04.05.2021 Salı
Ekran düşkünü doktorlar 03.05.2021 Pazartesi
Uyuma numarası yapanlar 30.04.2021 Cuma
Ramazan, imtihan, istikamet 28.04.2021 Çarşamba
ABD işgale kalksa ne diyecekler? 26.04.2021 Pazartesi
Türkiye-Mısır ilişkilerinde neler oluyor? 23.04.2021 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA