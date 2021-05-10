Kardeşlerimizi vurdular. Yine bir Ramazan günü vurdular. İsrail barbarlığının Müslümanlar arasında birlikteliğin en zirvede olduğu Ramazan ayını ve Kadir gecesi öncesini seçmesi elbette tesadüf değildi. Nitekim tüm uğraşları geri tepti, ertesi gece 90 bin kişi birlikte Aksa'da namaza durdu. İsrail'e, 'kıyam'ın ne olduğunu öğretecek bir kıyamın yaklaştığını şahsen hissediyorum ve dua ediyorum ki bu gözler hayattayken şahit olsun ve bir parçası olsun.Türkiye, Ürdün ve Katar ile birlikte İsrail'i resmi olarak kınayan ilk ülke oldu.Bildiklerim sırayla şöyle:İsrail'le uzun süredir diplomatik bir ilişkimiz yok. Bunun en büyük sebebi ise Hamas yetkililerini koruyup kollayan tek ülke olmamız. Malumunuz Katar dahil hiçbir Arap ülkesinde barınamayıp ülkemize sığınmışlardı.Yine İsrail'in başını çektiği Mısır darbesi sonrası, Mısır'dan kaçan muhaliflerin de büyük oranda sığındığı tek ülkeyiz.Bildiğim başka bir şey daha var. Sosyal medyada birkaç poz ve sloganla sizi kandırıyorlar. Hem de fena kandırıyorlar:Suudi Arabistan fonlu Independent'ta, Siyonist dostu Prens MbS'den dolarla maaş almayı bilip bize mücahidlik taslayanlara fazla kıymet vermeyiniz.Size afili cümlelerle adaletten şaşmamayı öğütleyip, başkalarına iftira atmakta önü çekenlere fazla kıymet vermeyiniz.Davutoğlu'namenfaatperestlerdirBen 7 Haziran sonrasını unutmadım. Batı medyasındaki yayınlar içinde,de unutmadım.O yüzden bugün,