BU KÜSTAHLIKLAR BİR BİLDİRİ HAK ETMİYOR MUYDU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşa 45 günlük fatura kesen İGDAŞ üzerinden İBB'yi sponsor yaparak fonladığı KRT TV'ye konuk oldu. Gazeteci arkadaşlarımız ise gerçekten göz yaşartıcı bir performans sergiledi. Mesela Gürkan Hacır, "Ben sizi ta Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nızdan hatırlıyorum. Kitap fuarlarına gelirdi Ekrem Başkan, o zaman da Başkan diyordum, çünkü ilçe başkanıydı" diye söze başladı.şöyle devam etti: "Başkan gelirdi, hatta Yılmaz abiden, Yılmaz Özdil'den kuyrukta bekleyip kitap aldığını, imzalattığını ve üstüne de konuştuğunu hatırlıyorum ben bizzat yani."CHP belediyelerine kitap satma üstadı olarak tanınan Barış Yarkadaş geri kalmadı elbet; aldı sazı eline:"O kadar kitaptan bahsetmişken, Başkanıma da ben kendi kitabımı getirdim. Bu kitabın yazarı benim ama mimarı Ekrem Başkan.T.C. tabelası asıldıktan sonra... Başkanım bunu size takdim edeyim." (Ayağa kalkıp kitabı verir)Vallahi bunca yılın yandaşıyım ama Cumhurbaşkanı'mızla böyle bir tane diyaloğumu bulamazlar. O yüzden yağdaş meslektaşlarıma yüksek tebriklerimi sunarım!27 Ekim 2016'da, ABD Donanması'nın 241. kuruluş yıldönümü için resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk bayrağı detayı dikkat çekmişti. "Tough, Bold, Ready" yani "Sert, Cesur ve Hazır" şeklinde yapılan paylaşımın "sert" kelimesi yazan sekmesinde ay yıldızlı sancağı tutan kişinin şehit edilişi resmediliyordu. Söz konusu savaş, ABD'nin Trablusgarp Beylerbeyliği'ne vergi ödemesini sonlandırmış ve ABD donanmasının kuruluşunun dönüm noktası haline gelmiştir.17 Şubat 2018'de ise ABD donanmasına ait USS Carney isimli destroyer gemisinin Boğazlardan geçişinin fotoğrafı, ABD'nin Avrupa Ordusu Twitter sayfasında arka plan görseli olarak kullanıldı. Fotoğrafta savaş gemisinin burnundaki bir silahın başında dürbünle 3. köprü Yavuz Sultan Selim'e doğru bakan bir Amerikan askeri de görülebiliyordu.2 Şubat 2021'de, yani bir buçuk ay önce, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Instagram ve Twitter üzerinden USS Porter füze firkateyninin İstanbul Boğazı'ndan geçişini "Biz kırmızı ışıkta durmayız. Daima hazır!" başlığıyla duyurmuştu.Hayır, ne Kanal İstanbul ne Montrö konuşacağım.Benim merak ettiğimse neden en vatansever, çok yürekli emekli amirallerimizin 104'ünü bırakın, birkaçının bile birlikte bu aşağılık cürete karşı gür bir itiraz yükseltmediğidir? Sizce de ilginç değil mi?