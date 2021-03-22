Sözleşmeden çıkınca kadın korumasız mı kaldı?

Çok zeki bir şarkıcı hanım şöyle yazmış: "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağa dönüyoruz. Orman kanunları geçerli."

Şimdi gerizekalıya anlatır gibi anlatayım: Türkiye, sözleşmeye imza attığı 2011 yılınan önce orman kanunlarıyla yönetilmiyordu. İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekmemiz, Türk Ceza Kanunu'nu iptal etmiyor.

Hatta imzaladığımızdan bu yana iki katına çıkan kadın cinayetlerinin azalmasına bile vesile olabilir. Ayrıca sözleşmede imzası bulunan Belçika veya Avusturya gibi ülkelerdeki kadın cinayetleri oranı da Türkiye'den de fazla. Gerçi hangi veriyi paylaşırsak paylaşalım, sizin Avrupa sevici müstemleke zihniyetiniz değişmez.

Ak Parti'den önce Türkiye'de sadece 8 -yazıyla SEKİZ- kadın sığınma evi vardı. Ak Parti bu sayıyı 14'e katladı ve yaklaşık 150 kadın sığınma evi açtı. Yetmedi, 2013'te Şiddet İzleme ve Önleme Merkezleri'ni kurdu. Bu merkezler şu an 81 ilde şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına ücretsiz hukukî yardım ve psikolojik destek sağlıyor.

Yetmedi, şiddet uygulayan kişilerin uzaklaştırma kararlarına riayet edip etmediklerini gözlemlemek için "elektronik kelepçe" uygulamasını hayata geçirdi. Elektronik İzleme Merkezi'nde bu kişilerin konumu 7/24 denetleniyor.

Yetmedi, şiddetten korunmada zamanlama hayati önemde olduğu için KADES aplikasyonunu da Ak Parti hayata geçirdi. Böylelikle şiddet tehdidi yaşayan bir kadın anında emniyet yetkililerini konumunu bildirebiliyor ve duruma acil müdaale sağlanabiliyor.

Örnekleri çoğaltırım da AB fonları kendilerine yağmur gibi yağarken, hâlen doğru dürüst sığınma evi bile açamamış feminist derneklere bunları anlatmak zaman israfı olur.

Son olarak belirtmeliyim ki İstanbul Sözleşmesi, tüm devletlerin imzalaması gereken kutsal bir metin değil. ABD, Kanada, Britanya imzalamadı. Almanya ve Fransa çekince koyarak imzaladı. Kaldı ki rakamlar sözleşmenin kadın cinayetlerini artırdığını gösteriyor. Örneğin Statista 2017 rakamlarına göre Avrupa'da en çok kadın cinayeti işlenen Finandiya, sözleşmeyi ilk imzalayanlardan...

Ezcümle, sloganların değil, gerçeğin peşinden gidin.

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