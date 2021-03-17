Meral Akşener’in proje itirafları

"HDP'nin de içinde yer aldığı İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nin de bir araya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı adayı olarak göstermemiz istendi."

İYİ Parti lideri Akşener, daha önce katıldığı bir programda böyle söylemişti. "İstendi" fiilinin öznesini hâlen tam olarak bilmiyoruz ama kendisine HDP'nin de bu ittifaka ortak olduğunu söylendiğini biliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde de Akşener, yine katıldığı bir canlı yayında şöyle dedi:

"Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nı karıştırıyorsunuz. Cumhur İttifakı et-tırnak, mezara kadar, kader birliği. Gözleri yanıyor birbirleri hakkında konuşurken. Çok duygusal bir ittifak. Bizimki öyle değil ki, bizimki proje bazlı bir ittifak."

Akşener'in Millet İttifakı'nın menfaat temelinde değil de ilkeler temelinde kurulduğunu söylemesi, bence bu senenin en önemli itirafıydı. Zira Cumhur İttifakı'nın hayalindeki Türkiye belli, anayasa çalışmalarını millet önünde yapmaya davet etmeleri de bunun en büyük kanıtı.

Yani Cumhur İttifakı, ilkesel sınırları belli, ortak bir temel üzerine ülkeyi yükseltmek için kurulmuş bir birlikteliğe işaret ediyor. Ülkeyi yıkıma götürmek isteyen 15 Temmuz gecesinin, Cumhur İttifakı'nın kuruluş gecesi olması da bu minvalde tesadüf değil.

Ancak Millet İttifakı'nın ortaklaştığı tek bir ortak ülkü ve hülya var: Erdoğan'ı yıkmak. Bu sebepten ötürü örneğin ittifakın iki kadın lideri Meclis'e "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" maskesi takarak gelirken, Saadet Partisi'nin Ayasofya'nın cami olduğu günkü gündemi bile sözleşmenin kaldırılması üzerineydi.

Ya da Millet İttifakı'nın İYİ Parti ayağı üniter devleti savunuyorken, CHP ayağı ise "Avrupa Birliği Özerklik Şartı" diye diretebiliyor. Bu yüzden de onlar anayasa çalışmalarını halktan gizli, kapalı kapılar ardında yapmak zorundalar...

Sorarım size, buradan yapıcı bir birliktelik, ülkeyi ileri taşımaya doğru bir irade çıkması mümkün müdür? Olmadığını, proje bazlı derken, "Erdoğan'ı yıkma" projesinden bahsedildiğini Akşener de biliyor ama kamuoyuna açıklanabilecek olanı ancak bu kadarı.

Nitekim bu ittifak o kadar kırılgan ki, maalesef Akşener, adını HDP lideri Pervin Buldan'la birlikte anan Ekrem İmamoğlu'na tek söz bile edemedi. İYİ Partililer, İmamoğlu'na ateş püskürürken, hatta "siyaset kaşarı" diyenleri bile beğenirken, Akşener "Herkesin fikir özgürlüğü" dedi ve işin içinden çıktı. Evet, Ümit Özdağ'ı fikirleri sebebiyle partiden kovan aynı Akşener'den bahsediyoruz.

Dolayısıyla bence ittifakın en rahatsız üyesi Sayın Akşener olsa gerek; bu kadar "lapsus" sebepsiz olamaz diye düşünüyorum.

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