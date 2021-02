Katil, olay yerinde duruyor

Gerçekten alçaklığın böylesini tahayyül dahi edemez insan. Gara'da şehit edilen oğlunun haberini alan yaslı aileyi, PKK'lılar yurt dışından arayıp "Oğlunuzu devlet öldürdü" diyerek taciz ediyorlarmış.

PKK'lı teröristlerce Mardin'e dönen kardeşinin düğün konvoyundan alınarak kaçırılan Şehit Polis Memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Amca şöyle anlatıyor:

"Oğlum 6 yıldır terör örgütünün elindeydi. Alçaklar benim çocuğumu şehit ettiler. Belçika'dan, Almanya'dan, diğer ismini sayamadığım birçok ülkeden beni arayıp, 'Senin oğlunu devlet öldürmüş. Devlet, jetlerle senin oğlunu bombardımana tutmuş. Öldürmüş' dediler."

Şehitlerimizin bombalama sırasında hayatlarını kaybettiği iddiasına dair de acılı baba şunları kaydetti:

"Devlet uçakla veya bir şeyle bomba atarsa insan parçalanmaz mı? Ben 7 yaşından beri silahın ne olduğunu biliyorum. Mardinli Kürt çocuğuyum. Benim oğlumun kurşunu göğsünden girmiş, omzundan çıkmış. Ben şahidim buna, kendi ellerimle oğlumu yıkadım. Diğer arkadaşların çoğunun ayağı kırılmıştı. Orada üzerlerine çullanmışlar. Bazılarını da daha evvel boğarak öldürmüşler. Cesedi çürümüştü. Bir deri bir kemik kalmıştı. Çünkü birkaçının cesedi tanınmaz hale gelmişti. Aileleri bile tanıyamadı. 6 sene bunlar işkence yapmış."

Altı sene aç bırak, işkence et, infaz et. Yetinme, evladını kopardığın aileyi de arayıp "katil devlet" de... Aynı iddiayı dillendiren HDP'li vekillerin bu şeref yoksunlarından nasıl bir farkı var; ben göremiyorum.



PKK'dan pası alan FETÖ devrede

Yaslı aileyi acısıyla baş başa bırakmayan sadece PKK'lı teröristler değildi. FETÖ'cülerin dolaşıma sokup CHP'li hesapların yaydığı iftiralardan birisi de Şehit Vedat Kaya'nın KHK ile 2016 yılında memuriyetten atıldığıydı. Emniyet Genel Müdürlüğü mecburen yalanlama yayınladı ve Vedat Kaya'nın şehit olana değin memuriyet haklarının devam ettiğini, şehitlik hakkı işlemlerinin de başladığını açıkladı.



CHP-HDP söylem birliği

Gara şehitlerimiz gibi toplumda infiale sebep olan her olayda CHP ile HDP'nin söylem birliği içinde bazı iddiaları ve "hesap vereceksin" gibi bazı kalıpları kullanarak sadece devleti suçlaması dikkatinizi çekmiştir. Aynı şekilde yalan haberler de CHP-HDP'ye yakın hesaplar ve hatta vekiller tarafından dolaşıma sokuluyor. Bu bir tesadüf değil. Keşke sandık ittifakınız yalnız sandıkta kalsaydı; keşke şeref konusunda da kendinizi HDP ile eşitlemeseydiniz...

Şehit Kaya'nın annesi Emine Ana, "Kılıçdaroğlu ne yüzle beni arıyor" diye isyan ederken haksız mı?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın