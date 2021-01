İtalya'da koalisyon ortağının çekilmesiyle birlikte hükümet düştü. Şayet yeni hükümet kurulamazsa erken seçime gidilecek.

Hollanda'da yağmadan kundakçılığa kadar pek çok yasa dışı eylemi içeren koronavirüs önlemleri karşıtı protestolar, yedi şehre yayıldı. Bu son 40 yıl içinde ülkede gerçekleşen en büyük sivil kalkışma.

Avrupa Birliği, "aşı savaşları"yla da meşgul. İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın AB'ye yılın ilk çeyreği için yapması beklenen aşı tedarikinde yüzde 60 kesintiye gideceğini açıklaması panik yarattı. Belçika, sınırları içinde bulunan şirketin üretim tesisine soruşturma açtı. AB, kendi sınırları içinde üretilen aşılara ihracat yasağı koyabileceği tehdidini savurdu. Bu tehdide BioNTech-Pfizer aşısı da dahil elbette. Avrupa basını, AB'nin Pfizer aşısının İngiltere'ye ihracatını yasaklamayı düşündüğünü yazdı.

Anlayacağınız, Avrupa'da "çarşı" karışık... Koronavirüs önlemlerine karşı daha önce ayaklanan Fransız halkı da Hollanda protestolarına katılırsa ve isyan diğer AB ülkelerine sıçrarsa, kontrol altına alınması güç bir hükümet krizi silsilesi AB'yi bekliyor.

***

YES, 'TAYYİP ALWAYS WINS'



Marmara Üniversitesi'ndeki bir ekonomi sınavında, Bülent Nomer isimli bir öğretim üyesi, bozuk bir İngilizce'yle yazdığı "Ayakkabı almak istiyorsunuz ama size göre çok pahalı. Bu ne anlama gelir" sorusundaki şıklardan birine "Bunu Tayyip'e sor" diye şık koymuş.

Başka bir İngilizce soruda da "hazelnut" kelimesinin yanına parantez açarak "finduk" yazıp, şıklardan birinde de "Tayyip her zaman kazanır" anlamında "Tayyip always wins" yazmış.

Zekâ pırıltısı olmayan, sahibinin sığ espri anlayışını gösteren dikkat çekme çabaları bunlar. Ama bana sorarsanız, soruşturma açılarak olduğundan fazla ciddiye alınması da gerekmeyen bir saçma sapanlık söz konusu. "Üniversiteleri niye böyle hocalarla dolduruyoruz?" sorusunu sormadan atılacak her adım boşunadır. Ha bu arada "Yes, Tayyip always wins. Deal with it."

***

WALL STREET'İN ANASINI AĞLATTILAR



Wall Street (WS) devlerinin, koronavirüs sebebiyle satışları düşen Game Stop mağazasının hisselerini dip yapacağı beklentisiyle açığa satması (short-selling) üzerine özellikle Reddit platformu üzerinden organize olan çoğu amatör borsacı bir grup karşı atağa geçti ve kitlesel alım yaptı.







Game Stop hisseleri, Elon Musk'ın bir tweet'inin de desteğiyle 345 dolara kadar fırladı. Dünyada en çok işlem gören hisse senedi olmayı başardı. WS risk fonlarının toplam zararının 13.4 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Tabii WS, kendi "Sermaye Piyasası Kurulu" SEC'in bu davranışı yasa dışı ilan edip müdahale etmesini istiyor. Takım elbiseleriyle Bloomberg'e çıkıp yaptıklarının bir benzerinin evinde pijamasıyla oturan adamlarca Reddit üzerinden kendilerine yapılması bayağı koymuş WS ağalarına... Reddit de bir ara "ortalama Joe"ların organize olduğu grubu erişime kapattı ama tepkiler üzerine geri açtı.

Bana sorarsanız "occupy Wall Street" protestolarından katbekat güçlü bir dönüm noktası. Çünkü risk yöneticilerinin primlerini tehlikeye sokmayı başardılar.