Koronavirüsle mücadelede, son bir ayda İngiltere, Fransa ve Almanya'dan çok daha az kısıtlama uygulamamıza rağmen her gün yolunu gözlediğimiz 'mavi tablo'da normalleşme işaretleri görmeye başladık.

Dünkü verilere göre günlük vaka sayısı 10 binin çok aşağısına düşerek 7 bin 550'de kaldı. Hastane yatak ve yoğun bakım doluluk oranları da idare edilebilecek seviyelere indi. Önlemlerin artırıldığı son 1.5 ay içinde ise özelikle kafe-restoran işletmeleri başta olmak üzere küçük esnaf oldukça zor günlerden geçti.

Günlük aşıya erişim açısından Danimarka ve Fransa'yı geride bırakarak ilk beşe yükseldik. Siz bu satırları okurken, sadece dört gün içinde yaklaşık 1 milyon kişi aşılanmış olacak. Öyleyse artık yavaş yavaş hayatı normale döndürme, bazı uygulama sınırlamaları olsa da tüm iş yerlerini "işlemeye" çağırma zamanı geldi. Aşının yaygınlaşmasıyla birlikte, kontrollü normalleşmeye geçiş için hükümetin bir yol haritası ve takvim sunmasının tam zamanıdır diye düşünüyorum.

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ADALET BU MU?



Ali Ay isimli vatandaş, karısını ve 1.5 yaşındaki kızını üzerlerine kaynar su dökerek yakmış. Eşi doğal olarak şikâyetçi olmuş ama bu zalim adam hiç de doğal olmayan biçimde serbest bırakılmış! Hâlâ hastanede tedavisi devam eden eşi ise soruyor: Adalet bu mu? Böylesi bir ruh haline sahip kişi, bir gün bile hapis yüzü görmeden topluma tekrar karıştığında eşinin ve bebeğinin güvenliğinden nasıl emin olunabilir?

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DEMEK Kİ NEYMİŞ?



Florida Eyalet Meclisi binasına saldırı planlayan Amerikalı Daniel Baker tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı, yayınladığı açıklamada YPG saflarında eğitilen teröristten bahsederken "terör örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesine yer verdi. Yıllardır kelime oyunlarıyla YPG'nin PKK'dan bağımsız olduğunu söyleyen Amerikan devleti, kendi bakanlığı aracılığıyla gerçeği itiraf etmiş oldu. Ne var ki gerçekler, ABD başkanlarının bugüne kadar terör sponsoru olduğu gerçeğini değiştirmeyi başaramadı. Yine de Türkiye'nin tezleri açısından önemli bir itiraf kayda geçirilmiş oldu.