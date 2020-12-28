28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Hilâl Kaplan Megri megri, Yavuz Bey...
HİLÂL KAPLAN
Megri megri, Yavuz Bey...

Megri megri, Yavuz Bey...

28.12.2020, Pazartesi

Literatürde "spin doctor" diye geçer; "tevil ustası" diye tercüme edilebilir. Zora sokacak işler onlara devredilir; konuyu evirip çevirip partiye gelecek darbeyi hafifletmeleri istenir.

İYİ Partili muhafazakâr ülkücüleri temsil ettiği söylenen Yavuz Ağıralioğlu içinse bence "tevil üstadı" daha uygun bir deyim olur. Ne de olsa partisinin HDP ile ittifak içinde olmadığını kanıtlayıncaya kadar az yorulmadı. En son katıldığı programda AİHM kararına uyularak Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söylemiş. Ancak bunu söylerken "Türk yurdu, Türk devleti, Türk insanı" gibi ifadelerle bezemiş ki ana fikir çok sırıtmasın: "Demirtaş serbest bırakılsın." Gerçi sıkıntı değil; yine AK Parti'yi "megri, megri" mantrasıyla çözüm süreci üzerinden eleştirip sayfayı temize çekersiniz.
Mevcut durumda AK Parti-MHP ittifakı dışında Meclis'te Demirtaş'ın serbest bırakılmasına itiraz eden kalmadı. Ne demişti HDP'li Sırrı Süreyya Önder: "Bize aracı gönderen, şurda kimle çalışalım, şunu nasıl yapalım diye fikrimizi merak eden İYİ Parti bize koordinat biçemez."
Ya da ne demişti HDP'li Fatma Kurtalan: "İYİ Parti, size söylüyorum. HDP ve PKK'ya gönül vermiş insanlar size oy verdi. Koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Ne diyeceksiniz şimdi buna?"
Gerekeni diyorlar işte..

***

BRÜKSEL MİLLETVEKİLİ TBMM KÜRSÜSÜNDE

CHP İstanbul vekili Turan Aydoğan Meclis konuşmasında AK Partili vekillere "Kimsiniz" diye sorup, milleti "AİHM'in Demirtaş kararını uygulama da bak başına ne geliyor? Açlıktan ölürsünüz. Avrupa Konseyi ile ters düşmenin karşılığı olmaz mı zannediyorsunuz?" diye tehdit etti. CHP vekili diye yazılır, Brüksel vekili diye okunur. Bu işin partisi falan yok! Avrupa'yı efendi, kendini köle sanan bu zihniyete karşı mücadele etmek haysiyet sahibi herkesin vazifesidir.

***

AİHM'İN İLK KARARI DEĞİL

Son karar, AİHM'in ilk Demirtaş kararı değil. Kasım 2018'de de Demirtaş'ın serbest bırakılmasına dair karar almışlardı. Son karar ise verilmiş bir hükme değil, hâlen iç hukuk aşaması bitmemiş bir davaya ilişkin. Dolayısıyla tamamen siyasî nitelikte.
Dahası, ETA terör örgütü bağlantılı Batasuna'yı kapatma kararına oy birliği ile onay veren AİHM'in gerekçeleri arasında vekillerin terörü kınamıyor olması bile vardı. Türkiye'de Demirtaş ise PKK lideri Öcalan'a "liderimiz" diyor; HDP'yi de Öcalan'ın kurduğunu söylüyor.
Deliller bu kadar açıkken Brüksel'in HDP aleyhinde bir karar alamaması hukukla açıklanamaz. Ya PKK ile mücadele edeceğiz ya da AİHM'e uyacağız. Orta bir yol yok.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Aşı karşıtı değilim ama... 25.12.2020 Cuma
Ah bu AKP’liler! 23.12.2020 Çarşamba
Bill Gates’in “hayırları” 22.12.2020 Salı
Fitne ve pusula 21.12.2020 Pazartesi
“1 Numara Erdoğan’dı” 18.12.2020 Cuma
Yandaşlıkta Sözcü gibi ol... 16.12.2020 Çarşamba
Avrupa, HDP’yi kapatır mıydı? 15.12.2020 Salı
Türkiye’den #metoo çıkar mı? 14.12.2020 Pazartesi
Nuri Paşa’nın evlatları Bakü’ye döndü! 11.12.2020 Cuma
Bir başka mıdır? 09.12.2020 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA