Teknoloji dünyasından çıkıp en çokyapan kişi Microsoft'un kurucusu Bill Gates imiş. Toplamda 41 milyar doları bulanyapmış. Zaten Microsoft yönetiminden ayrılış gerekçesi de hayırseverlik faaliyetlerini öncelemesi olarak belirtilmişti. Yine anaakım medyada yer aldığına göreyaptığı işler arasında AIDS, çocuk felci ve fakirlikle mücadele yer alıyormuş.Bill Gates'inyaptığı diğer sektörlerin başında ise medya geliyor amayapılan medya bu bağışları ilan etmiyor. Buna dair eşine nadir rastlanan bir araştırma buldum ve sizinle de paylaşmam gerektiğini düşündüm.Söz konusu araştırmanın yazarı Tim Schwab'ın dikkatini Amerikan devletinden destek gören medya organı NPR'deki bir makale çekmiş. Makalede, Harvard'ın Gates desteğiyle yaptığı bir deney övülüyor. Makaleye konuşan uzman, Gates destekli, araştırma Gates destekli ve nihayet haber yapan NPR de Gates destekli. Ne âlâ memleket, değil mi?Burdan yola çıkarak Gates'in 20.000 tane bağış yaptığı diğer medya kuruluşlarına bakmış Schwab ve ortaya bence dehşet bir tablo çıkmış. Hepsine yer veremiyorum ama önde gelenleri şöyle: BBC, NBC, The Guardian, Financial Times, The Atlantic, Washington Monthly, Al Jazeera, Medium, Le Monde, New York Times, National Press Foundation, International Center for Journalists, vb.Zaten bunlarda çıkan haberlerin dünyaya birebir tercüme edilerek yayıldığı ve Gates'in diğer ülkelerdeki belli medya organlarına yaptığı bağışlar da göz önünde bulundurulursa, Gates aleyhine medyada yazı çıkması uzak bir ihtimal olarak beliriyor.Bu bilgiler ışığında baktığınızda, Kovid-19 sürecinde Gates'in hiçbir tıbbi eğitimi ya da kamu otoritesi olmadan âdeta pandemi uzmanı gibi neden dünya medyasında sıklıkla boy gösterebildiğini anlıyorsunuz. Servetinin gücüyle dünya halklarının kamuoyunu ele geçirmiş birden bahsediyoruz.İş böyle olunca da Gates'e dair soru işaretleri sadece sosyal medyada vesitelerinde kendisine yer bulabiliyor. Sağolsun global besleme medya da sıklıkla bu söylenenlereyapıp yalanlayarak imdada koşuyor. Schwab, ulaştığı Gates ailesinin makalesi hakkında yorum yapmayı ve medyaya tam olarak ne kadar bağış yaptıklarını açıklamayı reddettiklerini de belirtiyor.Âdeta Kovid'den Sorumlu Dünya Bakanı gibi yansıtılan ve her yerde salgın hakkında konuşan Gates, geçtiğimiz günlerde pandeminin ancak 2022'de biteceğini söyledi. Ta 2015'tediyen Gates'in 'öngörüleri' genelde haklı çıkıyor nedense...demiyorum zira dünya medyasına yaptığısayesinde haberdar olmamanız imkânsız.