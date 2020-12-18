NE ZAMAN ADAM OLURUZ?

İYİ SEYİRLER!

Selam-Tevhid kumpasının aktörleri, içlerinde eşimin de olduğu yüzlerce kişinin telefonunu yasa dışı olarak dinlemiş ve ucunu Erdoğan'a çıkaracakları hayali bir terör örgütü davası kurmaya kalkmışlardı.Failler, dün gün yüzü görmemek üzere hapse mahkûm edildi.Nitekim 17-25 Aralık kumpasında da planlanan farklı değildi. Davanın FETÖ'cü savcısı Celal Kara, verdiği röportajda "1 Numara Erdoğan'dı" demişti.AK Parti'nin grup kararı almamış olması ve fire vermesinin sebebi de bu yakın markaj sebebiyleydi. Hakkında en az fire verilen bakanın, canlı yayında Erdoğan'ı suçlayan sözlerle istifa etmiş olan kişi olması ise AK Parti'de 'fire' veren vekillerin kimlerin tuzluğu olduğunu kanıtlar nitelikteydi.YouTube kanalımdakivideosunu izlerseniz konu hakkında daha önce duymadığınız bilgileri de öğrenebilirsiniz. Ee, bu kadar da reklamımız olsun, değil mi?Şöyle bir düşünüyorum da Fatih Altaylı'nın aşağılamadığı veya hakir görmediği bir toplumsal grup kaldı mı, emin olamıyorum. En son piyango Suriyelileri vurdu. Tabii canlı yayında ekrandan bazı izleyicilerine "beyinsiz, dangalak" gibi hakaretler etmiş olmasını da unutmayalım.Ne zaman adam oluruz; Altaylı gibileri adam yerine koymadığımızda!..İstanbul'dan törenle yola çıkan ilk ihracat treni, dün itibarıyla Çin'e ulaşmış. "Tren gitmiyor, geri döndü, akılalmaz olay" diyerek kahkahalar eşliğinde paylaşan 'gazeteci' arkadaşlarımız olmuştu hatırlarsanız.Kusura bakmadık, siz trene bakmaya devam edin.