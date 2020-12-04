CHP'nin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, cinsel taciz ve saldırı suçundan tutuklandı. Bu skandalın patlak vermesinin ardından konuşmaya cesaret eden mağdur kadınlar vesilesiyle benzeri çirkin olayların CHP'nin Avcılar ve Ümraniye teşkilatlarında da yaşandığını öğrendik.

Bu hadiseden CHP'nin çıkaracağı bir ders varsa, o da her kurumda "çürük elma"ların bulunduğu ve önemli olanın onları ayıklayıp mağduru korumak olduğudur. Fakat Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin tacize uğrayan kadınların mesaj ve e-maillerini görmezden gelmiş oluşu, dahası bu hadiselerin ortaya çıkmasını "operasyon" olarak değerlendirip tacizi önemsemeyen bir dile savrulması bu dersin hâlen alınmadığını gösteriyor.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, taciz olayının üstünün nasıl örtülmeye çalışıldığını ayrıntılarıyla anlatmasa belki bu hadise de halının altına süpürülecekti. Bir erkek milletvekili, bir kadının yönettiği teşkilattaki taciz olaylarına dair daha duyarlı davranıyorsa, CHP'li kadınlar İstanbul teşkilatında kendilerini nasıl güvende hissedip çalışacaklar? Kaftancıoğlu'nun dert edinmesi gereken bu sorudur; teşkilata topladığı çürük elmaların ayıklanması değil. Profile mor halka takmakla bitmiyor o iş...

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Başkanımı yine kim mağdur etmiş?

Hendek terörü sürerken, Emniyet yetkilileri tarafından PKK'nın Diyarbakır'daki bir hücre evinde bulunan suikast listesinde adımın geçtiğine dair uyarıldım. Koruma atanmasını istediler. Prosedüre uymak için kabul ettim ama daha bir kez koruma hizmetinden de faydalanmış değilim. Bunları yaşayan onlarca meslektaşım olduğuna eminim.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast haberi de bundan ötesi değil. Yalan üretme merkezi Odatv'nin bir bardak suda fırtına koparttığı meseleye dair Emniyet Genel Müdürlüğü de açıklama yapmak zorunda kaldı:

açıklama yapmak zorunda kaldı: "Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir."

İmamoğlu, adayken mağdur görünmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Ancak kendisine 1.5 yıldır iktidar olduğunu ve İstanbul'un toplu ulaşımdan su sıkıntısına değin pek çok sorununa dair çözüm beklediğimizi hatırlatayım. Mağduriyetle gündem olma çabalarınız gerçekten sıktı Ekrem Bey...

