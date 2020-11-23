Kapı içerden kilit tutmaz

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP ve lideri Kılıçdaroğlu'nun dış politika perspektifini temsil eden kişi. Ünal Çeviköz bir süredir bu görevi yürütüyor. Kendisini en son Azerbaycan işgal edilmiş topraklarını özgürleştirme çabasındayken hem bu çabaya hem de ülkemize gölge düşürmeye çalışan sözleriyle hatırlıyoruz.

Daha hiçbir uluslararası kuruluş bu iddiaları kale almamışken, Çeviköz katıldığı programda "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" demişti. Türkiye'nin silah yardımı yapmasından "maalesef" diyerek bahseden Çeviköz'ün "cihatçı gruplar" iftirası atmasına da şaşırmamak gerekir. Çeviköz'den sonra "maalesef" bu iddia yabancı basına taşındı ve Paşinyan ile Macron bile bu iddia üzerinden Türkiye'yi hedefe koydu.

Aynı Çeviköz, Alman Marshall Fonu için yaptığı konuşmasında da "maalesef" yine skandal açıklamalar yapmış. CHP iktidara gelirse S-400'lerin aktive edilmeyeceği sözü, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi gerektiği vaadi, Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı oldukları, Libya'da meşru hükümeti desteklememizin "silah ambargosu ihlali" olarak adlandırılması ve Biden yönetiminden Türkiye'de demokrasiyi desteklemelerini istemek bunlardan bazıları...

Siz ne dersiniz bilmem ama ben buna "Onu alma, beni al diplomasisi" diyorum. Uzun yıllar ülkemizi büyükelçi sıfatıyla dış dünyada en zirvede temsil etmiş bir isimden hem Suriye'de hem Azerbaycan'da hem de Libya'da elde ettiğimiz başarılar ortadayken, kendi ülkesini suçlayan ve hatta yargılanması gerektiğine işaret eden bu tavrı nasıl anlamalıyız?

Buna sadece "ABD mandası özlemi" demek yeterli değil. Çeviköz'de gördüğüm sadece tüyler ürpertici bir mandacı duruş değil; aynı zamanda iktidara duyduğu nefreti kendi ülkesine yönelten, bu uğurda millî çıkarları da bozuk para gibi harcamaya hazır düşmancıl bir ruh halidir.

Şayet anamuhalefet partisi lideri de sükût eder ve bu duruşu paylaşmadığını ilan etmezse, vah halimize... Çünkü kapı içerden kilit tutmaz!

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