Amerika'nın ilk kez bir kadın başkan yardımcısı olduğu için medya ve Hollywood nasıl bayram ediyor, görmelisiniz. Oyunculardan siyaset yorumcularına, şarkıcılardan yazarlara herkes kutlama mesajları yayınlamakla meşgul. Artık kız çocuklarına gösterecekleri bir örnek varmış.

Sadece aynı cinsiyet kimliğini paylaştığı için bir insanın bu kadar pohpohlanması, bir kadın olarak midemi bulandırıyor. Bir bütün olarak insan, içine doğduğu kimliğin parçalarından fazlasına tekabül eder. Irk veya cinsiyet, içine doğduğumuz, üzerinde hiçbir kontrolümüzün olmadığı kimlik kategorileridir ve sevmek veya nefret etmek için yeterli sebep olamazlar. Amerika'nın daha önce üst düzey makamlarına gelen kadınları hatırlarsanız, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.

Mesela Amerika'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright. Başkan Bill Clinton döneminde, sırf kadın bir dışişleri bakanı olduğu için yine göklere çıkarılmıştı. Birinci Körfez Savaşı sonrası, Irak'a çok ağır yaptırımlar uygulayan Amerika sayesinde gıda ve ilaca erişimde zorlanan ailelerin yüz binlerce çocuğu öldü.

Ünlü 60 Minutes programında, yine kadın bir sunucu Albright'a "Irak'ta 500 bin çocuk öldü. Bu, Hiroşima'da ölenlerden bile fazla. Sizce buna değdi mi?" diye sordu. Albright, "bence değdi" dedi. İşte benim için Albright budur, bu iki kelime bence onun cinsiyetinden öte bir anlam taşır.

Ya da Condoleezza Rice'ı hatırlayın. Hem kadın hem de eşcinseldi. Yani şimdilerde Amerika'da revaç iki kimlik kategorisi. Peki, ne yapmıştı Rice? Irak'ı yalan ardına yalan söyleyerek, kamuoyunu kandırarak işgal eden, bir milyondan fazla insanın ölümüne yol açan Irak işgali sürecinde oğul Bush'un dışişleri bakanlığını sürdürmüştü. Yalanların dış dünyaya yansıtılan yüzüydü.

Nitekim yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris de seçim boyunca her fırsatta siyah bir kadın olduğunu hatırlatsa da California'da başsavcı olur olmaz, siyah Amerikalıların mağduriyetlerini unutmuş bir isim. Kız çocuğunuza göstereceğiniz örnek buysa, geçmiş olsun!

Ayrıca Harris, California'dan Washington'a uzanan yolculuğu boyunca Türkiye karşıtı soykırım iddialarını savunmuş ve Kongre'den kınama geçirilmesi için en önde uğraşmış bir isim. Buna sevinenin aklına şaşarım!

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