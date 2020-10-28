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Haberler Hilâl Kaplan Laçin koridoruna az kaldı
HİLÂL KAPLAN
Laçin koridoruna az kaldı

Laçin koridoruna az kaldı

28.10.2020, Çarşamba
Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinden bu yana en ön safta yer almış isimlerden birisi olan, devlet tarafından "millî şair" olarak tanınan edebiyatçı ve Vatandaş Dayanışma Partisi Genel Başkanı Sabir Rüstemhanlı ile süreci konuştuk:

Savaşın sonu artık bellidir
Azerbaycan topraklarını yakın zamanda işgalden kurtaracak. Azerbaycan ordusu burada gerek savaş teknolojisi gerekse de stratejileriyle Ermenistan askerlerini hezimete uğrattı. Kubatlı ve Laçin koridoru denilen, Ermenistan ve Dağlık Karabağ'ı birleştiren son derece stratejik öneme sahip olan yola çıkmak için çok az bir zaman kaldı. Savaşın sonu artık bellidir. Belki diğer ülkelerin de katılımıyla masaya oturulduğunda Azerbaycan'ı ateşkese ikna etme yoluna gidebilirler fakat biz bu ateşkesleri çok gördük. Biz Ermenistan'ın yaptığı ateşkese güvenmiyoruz ve inanmıyoruz.

Ermenistan tazminat ödemeli
Karabağ'da, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı toprakları görmüşsünüzdür. Kurtarılan köylerde taş taş üstünde kalmamış. Sağlam bina hiç yok. Bir anıt cami yok. Kabristanlar bile yok. Her şey yerle bir edilmiş. Bu 1 milyon insanın yurdunu dağıttılar. Ermenistan'ın iddia ettiği gibi eğer Karabağ Ermenistan toprağı ise neden yerle bir ediyorlar? Azerbaycan dünyadaki yetkili hukuk kanalı İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmalı ve Ermenistan Azerbaycan'a tazminat ödemelidir.

Avrasya, Türk'ün coğrafyasıdır
Türkiye'nin bu bölgedeki politikasında her zaman bir etkisi var. Türkiye belki bu etkiyi zamanında yeterince değerlendirmemiş olabilir ve bazı sorunlar da yaşamış olabilir. Ama ben 1987 yılında Türkiye'de yaptığım söyleşide; "Türkiye yüzünü Doğu'ya çevirmelidir" demiştim. Bu, son derece önemli çünkü bu bölge dünyanın en büyük enerji kaynaklarına sahip... Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan altınıyla, petrolüyle, doğalgazıyla, güzel tabiatıyla bütün hepsi burada var. Avrasya Türk'ün coğrafyasıdır. Ben 30 yıldan beri Türk Cumhuriyetleri'nin, Avrupa Birliği'ne benzer bir sistem oluşturmasını söylerim. Türk birliğini bütün Türk Cumhuriyetleri düşünmelidir. Bu birlik olmazsa dünyanın büyük güçleri her Türk ülkesini ezmek isteyecek. Fakat bu birlik şansı bugün var. Ve ilk adımı Azerbaycan ile Türkiye atmalıdır. Türkiye'nin bu bölgede rolü kesinlikle artmalıdır. Gerek Karabağ gerekse Azerbaycan'ın geleceğinde Türkiye söz sahibi olmalıdır.

Turan birliğinden korkuyorlar
Otuz yıldır çözülemeyen soruna yeni bir yol bulmak gerekir. Bu çözüme de yeni ülkeler gelmeli. Bence burada Türkiye AGİT'in yüzüdür. Türkiye bu işte söz sahibi olabilir. Türklerin bir araya gelip birleşmesinden kendi deyimleriyle televizyonlarında beyan ettikleri gibi bir Turan birliği olmasından neden korkuyorlar? 2500 yıl önce bu bölgede İran ve Turan devletleri vardı. İran hâlâ bir devlet olarak yaşamakta... Turan devleti nereye gitti?

Can Türkiye
Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı adımlar son derece cesaretli ve akıllı adımlardır. Kendisinin döneminde Rusya ile ilişkilerin iyileşmesi son derece önemlidir. Biz Türkiye'nin her zaman güçlü olmasını, her zaman Büyük Atatürk'ün koyduğu ülkülere, fikirlere, düşüncelere sadık büyümesini ve güçlenmesini istiyoruz. Türkiye, bütün Türk dünyasının bir umut yeri... Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirebilmesini Türk insanının zekâsının mahsulü olan yeni sanayi ve teknoloji uçakları, silahları, drone'lar, insansız hava araçları her şeyi Türk insanının eliyle yapılmasını isteriz. Türkiye'nin güçlü olmasını, tarihine, geçmişine, geçtiği yollara binaen bugünkü güçlü konumda oluşunun ebedi olmasını isteriz.
Türkiye ve Azerbaycan bayrakları birbirine benziyor. Bugün Türkiye'de Azerbaycan konuşulduğunda herkes "Can Azerbaycan" diyor. Bundan güzel ne olabilir. Onlar "Can Azerbaycan" diyor biz de "Can Türkiye" diyoruz.
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