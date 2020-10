Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinden bu yana en ön safta yer almış isimlerden birisi olan, devlet tarafından "millî şair" olarak tanınan edebiyatçı ve Vatandaş Dayanışma Partisi Genel Başkanı Sabir Rüstemhanlı ile süreci konuştuk:Azerbaycan topraklarını yakın zamandaişgalden kurtaracak. Azerbaycan ordusu buradagerek savaş teknolojisi gerekse de stratejileriyleErmenistan askerlerini hezimete uğrattı. Kubatlıve Laçin koridoru denilen, Ermenistan ve DağlıkKarabağ'ı birleştiren son derece stratejik önemesahip olan yola çıkmak için çok az bir zaman kaldı.Savaşın sonu artık bellidir. Belki diğer ülkelerin dekatılımıyla masaya oturulduğunda Azerbaycan'ıateşkese ikna etme yoluna gidebilirler fakat biz buateşkesleri çok gördük. Biz Ermenistan'ın yaptığıateşkese güvenmiyoruz ve inanmıyoruz.Karabağ'da, Azerbaycan ordusunun işgaldenkurtardığı toprakları görmüşsünüzdür. Kurtarılanköylerde taş taş üstünde kalmamış. Sağlam binahiç yok. Bir anıt cami yok. Kabristanlar bile yok.Her şey yerle bir edilmiş. Bu 1 milyon insanın yurdunudağıttılar. Ermenistan'ın iddia ettiği gibi eğerKarabağ Ermenistan toprağı ise neden yerle birediyorlar? Azerbaycan dünyadaki yetkili hukukkanalı İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmalı veErmenistan Azerbaycan'a tazminat ödemelidir.Türkiye'nin bu bölgedeki politikasında herzaman bir etkisi var. Türkiye belki bu etkiyi zamanındayeterince değerlendirmemiş olabilir ve bazısorunlar da yaşamış olabilir. Ama ben 1987 yılındaTürkiye'de yaptığım söyleşide; "Türkiye yüzünüDoğu'ya çevirmelidir" demiştim. Bu, son dereceönemli çünkü bu bölge dünyanın en büyük enerjikaynaklarına sahip... Azerbaycan, Özbekistan,Kazakistan, Türkmenistan altınıyla, petrolüyle,doğalgazıyla, güzel tabiatıyla bütün hepsi buradavar. Avrasya Türk'ün coğrafyasıdır. Ben 30 yıldanberi Türk Cumhuriyetleri'nin, Avrupa Birliği'nebenzer bir sistem oluşturmasını söylerim. Türkbirliğini bütün Türk Cumhuriyetleri düşünmelidir.Bu birlik olmazsa dünyanın büyük güçleri herTürk ülkesini ezmek isteyecek. Fakat bu birlik şansıbugün var. Ve ilk adımı Azerbaycan ile Türkiyeatmalıdır. Türkiye'nin bu bölgede rolü kesinlikleartmalıdır. Gerek Karabağ gerekse Azerbaycan'ıngeleceğinde Türkiye söz sahibi olmalıdır.Otuz yıldır çözülemeyen soruna yeni bir yolbulmak gerekir. Bu çözüme de yeni ülkeler gelmeli.Bence burada Türkiye AGİT'in yüzüdür. Türkiyebu işte söz sahibi olabilir. Türklerin bir araya gelipbirleşmesinden kendi deyimleriyle televizyonlarındabeyan ettikleri gibi bir Turan birliği olmasındanneden korkuyorlar? 2500 yıl önce bu bölgede İranve Turan devletleri vardı. İran hâlâ bir devlet olarakyaşamakta... Turan devleti nereye gitti?Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı adımlar sonderece cesaretli ve akıllı adımlardır. Kendisinindöneminde Rusya ile ilişkilerin iyileşmesi sonderece önemlidir. Biz Türkiye'nin her zamangüçlü olmasını, her zaman Büyük Atatürk'ün koyduğuülkülere, fikirlere, düşüncelere sadık büyümesinive güçlenmesini istiyoruz. Türkiye, bütünTürk dünyasının bir umut yeri... Türkiye'ninkendi teknolojisini geliştirebilmesini Türk insanınınzekâsının mahsulü olan yeni sanayi ve teknolojiuçakları, silahları, drone'lar, insansız havaaraçları her şeyi Türk insanının eliyle yapılmasınıisteriz. Türkiye'nin güçlü olmasını, tarihine,geçmişine, geçtiği yollara binaen bugünkü güçlükonumda oluşunun ebedi olmasını isteriz.Türkiye ve Azerbaycan bayrakları birbirine benziyor. Bugün Türkiye'de Azerbaycan konuşulduğunda herkes "Can Azerbaycan" diyor. Bundan güzel ne olabilir. Onlar "Can Azerbaycan" diyor biz de "Can Türkiye" diyoruz.