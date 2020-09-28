Avrupa, okulları neden açtı?

Dünya çapında okullar kapatıldığında 1.5 milyar öğrencinin evinde karantinada kaldığı söyleniyor. Ancak haziran ayına gelindiğinde anaokullardan başlanarak yavaş yavaş eğitime dönme eğilimine girilmeye başlandı. Şu anda Avrupa ülkelerinde veya ABD'de, okullar eylül ayı itibariyle açıldı.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) sayfasında, eylül ayında okulları neden açtıklarına dair bir açıklama bulunuyor. Buna göre çocukların okuldan uzak kalmasının toplumsal ve çocukların bilişsel gelişimlerine kötü etkilerinin virüsün yayılma riskinden çok daha fazla olduğundan bahsedilirken, özellikle alt sınıf çocukların bundan daha da zarar göreceği ihtimalinden bahsediliyor.

Imperial College'da önemli bir salgın bilimci olan Neil Ferguson'ın araştırmalarına göre İngiltere'de tüm okulların açılmasının salgının yayılma hızına yapacağı etki % 0.5'ti. İngiltere'deki şu anki yayılma hızı ise 1'lerde. Önceki hükümetlere de sağlık alanında danışmanlık yapmış Sir David King ise 10 yaş ve daha büyük çocukların hastalığı yayma etkisinin, yetişkinlerle eşit seviyede olduğu ve okulların açılmasının yeni bir dalgaya yol açacağı görüşünde. Ancak okula gidemeyenlerin sıkı şekilde karantinada kalması şartıyla bunun önleyici olabileceğini de hatırlatıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "olası bir karantina durumunda en son kapatacağımız yer okullar olmalıdır, bu ahlaki bir meseledir" diyerek tüm uyarı ve eleştirilere rağmen okulların açılmasını sağladı. Bu kararda okula çocuklarını yollayamayan ebeveynlerin işe gidemiyor olmasının ve çocukların eğitimden mahrum kalmasının sarmal etkisinin tesiri olduğu söyleniyor. Öte yandan İngiltere'deki binlerce çocuk doktorunun bir açık mektup yayınlayarak, çocukların sağlığı ve iyiliği için okulların açılmasını talep ettiklerini de ekleyelim.

Sciencemag.org dergisinde yayınlanan bir makaleye göre yapılan çalışmaların çoğunda 18 yaş altı bireylerin virüsü yayma oranı normalin 1/3'ü ile 1/2'si arasında değişiyor. Fransa'da, 15.000 nüfuslu Crepyen- Valois'de yapılan bir çalışmaya göre yaş gençleştikçe hem enfekte olma hem de yayma ihtimali azalıyor. Buradaki bir okulda şubat ayında covid olan ama 12 gün boyunca fark etmeden okula gelen iki öğretmen üzerinden meslektaşlarının % 59'unun enfekte olduğu ama örneğin ilkokuldaki sadece 3 öğrenciye virüsün bulaştığı tespit edilmiş. Başka sonuçlar da var ama köşeme maalesef sığdırmam imkânsız.

Avrupa'dan örneklerle neden okulları vaktinde ve tam kapasite açtıklarını anlamaya ve aktarmaya çalıştım. Eğitimden yoksun kalmanın veya aksatmanın kısa ve orta vadedeki etkileri ile halk sağlığı arasındaki denklem oldukça çetrefil, doğru çözümü uyguluyoruzdur umarım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın