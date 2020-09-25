Yıllarca "AK Parti, Atatürk'ü siliyor" diyerek CHP kitlesini histeriye bağladılar. Sonra CHP'nin İstanbul İl Başkanı, Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemâl demeyi tercih ettiğini söyleyince, birkaç cılız ses hariç gıklarını çıkaramadılar.

Sonunda Kılıçdaroğlu da "Bu yapay bir tartışma. İster Gazi Mustafa Kemâl, ister Atatürk deyin. Bunlar aynı şey zaten" diyerek de son noktayı koydu. Evet, yapay bir tartışma ama CHP için esaslı bir dönüm noktası. Çünkü "Atatürkçü CHP" anlayışı için sonun başlangıcı. Artık daha "çağa uygun" kavramlarla tabanı dönüştürmeyi sürdürecekler. Mesela "Atatürk gençliği" değil de "Z kuşağı" diyecekler.

Kılıçdaroğlu'nun on yıllık genel başkanlığı sürecinde CHP tabanına uygulanan başarılı toplumsal mühendislik çalışması gerçekten incelenmesi gereken bir sosyolojik vaka olmayı sürdürüyor.

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Ankara'nın AB zirvesinden beklentileri

ABD Dışişleri Bakanı'nın beklenen Yunanistan ziyareti öncesinde, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından Sevilla Haritası'nın hiçbir hukuki geçerliliği olmadığı açıklandı. AB'den de itiraz gelmemesi, müzakere sürecinden evvel Yunan tezlerini zayıflatan önemli bir gelişmeydi.

Bir diğer önemli gelişme de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talep etmesiydi. Böylelikle bir aydır Doğu Akdeniz'e savaş gemileri göndererek, Erdoğan'ın şahsı ile problemi olduğunu söyleyerek çatışmacı bir yöntem benimseyen Macron, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan veya MED-7 Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararları çıkartamayınca çözümün müzakerede olduğuna nihayet "ikna oldu".

Neticede 2016'da 60. turu yapılan görüşmeler, İstanbul'daki 61. turla kaldığı yerden devam edecek. Ancak üst düzey yetkililerden aldığım bilgilere göre Ankara temkinli. Özellikle haftaya gerçekleşecek AB zirvesinden çıkacak kararlar bekleniyor. AB'nin acil biçimde Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi sürecini başlatması, bu beklenti sıralamasında en üstte yer alıyor. Ayrıca Göç Anlaşması'nın güncellenmesi ve ilave fonların aktarımıyla alakalı şartların gözden geçirilmesi, vize serbestisinin tekrar gündeme alınması gibi başlıklar da var.