Sıra yüzük takmaya gelir mi?

Sene başında, CHP-İYİ Parti ittifakına nasıl dahil olduklarını HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan şöyle itiraf etmişti:

"Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir dahaki seçimlerde daha açık, daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum."

Buldan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eşi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun eşi ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile beraber, tutuklu eski HDP lideri Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununda verdikleri görüntüden 'cesaret' olarak bahsetmişti. Yani aslında ortada halka gösterirken çekinilmesi gereken bir durum olduğunu kabul ederek, bunu ifşa etmenin cesaret gerektirdiğini belirtmişti.

Aynı konuşmada şu uyarıyı yapmayı da ihmal etmemişti:

"Bizim yanımızda görünmekten korkan kesimler var. Tabanımız bundan rahatsız. Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. Biz bu ittifakların daha açık ve şeffaf olmasını hep savunduk. Ancak bizimle ittifak yapanlar ne yazık ki buna sıcak bakmadılar. Bundan sonra yapılacak olan ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı."

CHP'nin İYİ Parti ile ittifakı halka açık, kamu önünde cereyan eden bir ilişkiyken, HDP ile ittifakı gözlerden ırak, gizli bir ilişki gibiydi. HDP, bu muameleden bıktığını bu sözlerle izhar etmişti.

O dönem şöyle yazmıştım: "CHP'den bu çıkışa nasıl bir cevap gelecek bilmiyorum. Ancak 'resmî partner' İYİ Parti'nin nasıl karşılık vereceği, bundan daha önemli."

Kılıçdaroğlu-Demirtaş-İmamoğlu'nun eşleri önce Başak Demirtaş'ın doğum gününde bir araya getirilmiş, medyaya poz verilmişti. İlerleyen aylarda da birlikte Demirtaş'ın tiyatro oyununa gitmişlerdi. Acaba diyorum Meral Hanım'a kahvaltıya misafir olmalar da bu özenli halkla ilişkiler projesinin bir ayağı mı? İş, "yüzük takmaya" kadar ilerlemedi; henüz adı konmadı ama doğum günü-tiyatro-kahvaltı diyerek ilerleyen bir "yürüme" çabası olduğu da aşikâr. Nasılsa daha önce de Meral Hanım, Demirtaş'ın tutukluluğuna karşı çıkmıştı.

Şartlar hazır ediliyor ama İYİ Parti seçmeni razı gelir mi, o belirsiz.

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