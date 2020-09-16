Koronadan korun, akıl sağlığını koru

Dün karşıma çıkan bir haberi şaşkınlıkla okudum; aynen aktarıyorum:

"Maskesiz sürücüden ilginç savunma: 'Aynı aileden olduğumuz için maske takmadık'"

Polisin, arabada maske takmadıkları için durdurduğu şoför böyle demiş. Allah aşkına bunun ilginç olan yanı nedir sizce? Aynı evde yaşayacaksın, aynı sofrada yemek yiyeceksin, eşinle aynı odada yatacaksın ama arabaya bindiğinde maske takmazsan, kamu sağlığına tehditsin. Nasıl yani?

Gazeteci arkadaşım Erem Şentürk de şöyle yazmış:

"Genelge var. Polis haklı.

Vatandaş diyor ki; 'Benim eşim'. Vatandaş haklı

Bilim Kurulu diyor ki; 'Maske tedbirlerde düzen bozulursa, ipin ucu kaçıyor. Dışarı çıkınca araba, sokak fark etmez; herkes takmalı'. Onlar da haklı."

Bunu okuyunca haksızlık mı ediyorum diye düşündüm ama haber başlığındaki 'ilginç savunma' ibaresini görünce fikrim değişti. Toplumdan kopuk hayat süren her kural, ölmeye mahkûmdur. Taksiler hariç özel araçların bu zorunluluktan muaf tutulması ama toplu taşımadaki zorunluluğa devam edilmesi halk sağlığı açısından en doğru karar olacaktır.

Bir de işin sınıfsal bir boyutu var: Özel 'beach'lerde tatil yapanlardan tutun da kafelerde, lokantalarda oturanlara değin kimseye maske- mesafe kuralının dayatıldığını görmedik. Ancak parkta tek başına oturan ya da tek başına sabah sporunu yapan veya tek başına ATM'den para çekene bile maalesef sosyal medyada ifşa da edilerek para cezaları kesildiğini gördük.

Maske ile yaşamamız anlaşılan rahat bir sene sürecek. Öyleyse toplumdaki gerilimi artırmadan, olabildiğince güzellikle bu süreci yürütmenin bir yolu yok mudur? Bilim Kurulu üyeleri, bilimsel veriler kadar toplumsal verileri de göz önüne alarak kararlar almalı değil mi?

Örneğin okulları çocuklara kapattığınızda, çocuklar mucizevi şekilde evlerine mi döndü? Hayır. Yine bahçede sokakta, arkadaşlarıyla alt alta üst üste oyun oynuyorlar. Maske falan hak getire. Peki, lise öğrencilerini eve döndürebildiniz mi? Ne münasebet; AVM'ler, sinemalar, kafeler açıkken... Diyeceğim o ki, bazen çok kural ve yasak koymak, ulaşmak istediğiniz amacın tam tersine hizmet ediyor olabilir.

Üstelik zaten toplum içindeki kuralsız kişileri maske konusunda uyaran, bazı edepsizler yüzünden de yeterince yorulan polisimizi bir de bu gereksiz önlem fetişistliği ile yormasak diyorum.

Bilmem, bu önerimi "ilginç" bulur musunuz?...

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