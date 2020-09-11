Filistin kaç dolar eder?

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in yakın dış politika danışmanlarından olan, kendi yayınladığı özgeçmişine göre Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün güvenlik teşkilatlarıyla ilişkili bulunan ve İsrail'in Özel Büyükelçisi sıfatını da taşıyan Nimrod Novik'in internette yaptığı bir konuşma haberleştirildi.

İsrail Politika Forumu'na konuşan Nimrod'un İsrail güvenlik yapısının da düşüncelerine tercüman olduğu kanaatine varabileceğimiz bazı önemli bulduğum cümlelerin altını sizin için çizmek istedim.

Mondoweiss'in Genel Yayın Yönetmeni Philip Weiss imzalı makaleden dikkat çeken bölümlere bakalım:

"Pek de uzak olmayan bir gelecekte İsraillilerin BAE'lilerle birlikte Abu Dabi'de talim yapma ihtimalini göz ardı etmeyin." diyor Novik. Bu, akıllara 2019 yılında BAE hava filosunun İsrail hava filosuyla birlikte Yunanistan'da yaptığı hava kuvvetleri talimini getiriyor."

Novik'e göre, İsrail'le anlaşması karşılığı BAE'nin Amerika'dan istediği F-35'lerle alakalı tek sorun var:

"Tek sorun, uçağın sistemlerinin İsrail'in kabul edeceği kadar basit seviyeye nasıl indirileceği ya da gerek olması durumunda, İsrail'e uçakla baş edeceği her türlü karşı savunmanın nasıl verileceği"

Ucu İsrail'e dokunmayacak, faydası Amerika ve İsrail'e, zararı Filistin'e olacak "barış anlaşmaları" silsilesi için sırada olduğu düşünülen bir sürü ülke var. Bahreyn, Umman ve Sudan, adı geçen ülkeler arasında bulunuyor.

Novik, bu durumu şöyle yorumluyor:

"Ben de herkesin duyduğu dedikoduları duyuyorum. Sudan ABD'nin terörist listesinden çıkmak istiyor. Ama ben ABD'nin bunu yapmaya hazır olduğunu sanmıyorum. Bilemiyorum... Fas Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınmasını istiyor.

Herkesin İsraille ilişkilerini normalleştirerek gerçekleştirmek istediği bir projesi var. O noktaya varabilen bazı ülkelerin bonus olarak Filistin meselesindeki şartlar konusunda ısrarcı olmasını umuyorum. Ama şu anda hepsi kendi menfaatlerini düşünüyor."

Yani İsrail'in yetiştirdiği üst düzey bürokratlardan birisi, Arap liderlerin sadece kendileri için değil, Filistin'in çıkarı için de bir şey istemesini diliyor. Veyl olsun...



Düşman, artık İsrail değil

Novik Filistinliler için kötü haberin, Arap dünyasında yeni neslin Filistin meselesine karşı geçmiştekinden çok daha duyarsız olması olduğunu söylüyor.

"BAE, (Filistin'e) "Yeterince bekledik, artık sen olmadan ilerleyeceğiz mesajı verdi." Ürdün hala Filistinlilere derinden bağlı ama Mısır değil. Mısırlılar, Müslüman Kardeşler yönetimini sevmedi ve genel anlamda 2013 darbesini kabul ettiler; ülkenin yönetimi Hamas'ı reddediyor. Düşman artık İsrail değil."

İsrail, Arap diktatörleri konusunda en şanslı dönemini yaşıyor. Eskiden diktatör de olsalar ya İslâmî ya da ideolojik angajmanları olan liderler vardı. Bugünse şahsi çıkarını, ülke çıkarı diye pazarlayan, kapitalist ahlâk gereği her şeyi fiyat etiketiyle gören, Filistin'i ucuza satmaya gönüllü bir güruh hazır olda bekliyor. Böylesi bir vasatlığın düşmanı, İsrail olamazdı elbette.

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