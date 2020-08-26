Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 4'üne tekabül ediyor. Fakat ABD'deki koronavirüs vaka oranı, dünyadaki vakaların yüzde 25'ine tekabül ediyor! İnanılmaz bir vaka patlaması ve kötü yönetim söz konusu. O kadar kötü ki Trump, Türkiye'de ilk günden beri uygulanan plazma tedavisinin daha yeni Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gıda ve İlaç Bürosu tarafından onaylanmayacağını açıkladı.

Türkiye'nin virüsle mücadeledeki başarısı ise uluslararası olarak kabul görmüş, deyim yerindeyse dillere destan olmuş durumda. Gelin görün ki Türk Tabipler Odası'ndan bu konuda tek kelâm duyamazsınız. Mesela en son gündemleri ise neydi, biliyor musunuz? Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin ardından tutuklanan ve DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen iki avukatın sağlık durumları sebebi ile tahliye edilmesi. Peki sağlık durumları neden kötü? Çünkü örgüt diliyle söylemek gerekirse "ölüm orucu"ndalar. Yemek yemeyi reddediyorlar.

Söz konusu avukatlardan birisi Ebru Timtik. Kendisi, DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır ile aynı bölmede yakalanmış. Diğeri Aytaç Ünsal. O da Şehit Savcı Kiraz'ın infaz edilmesinin ardından başlatılan operasyonda yakalanmış.

"Ölüm orucu"na giren her mahkûmu devlet serbest bırakacaksa, bu nasıl bir emsal oluşturur? Üstelik kürtajdan eşcinselliğe dek her konuda "benim bedenim, benim kararım" ilkesini savunanlar, ölüm orucu için neden aynı 'saygı'yı göstermezler, bilemiyorum. Bildiğim, Türk Tabipler Odası'nın, Türkiye'deki doktorların büyük kısmını temsil etmediği ve doktorlarımızın bu sapkın yapıya mecbur ve mahkûm edilmesinin kesinlikle yanlış olduğudur. Baro sistemimize getirilen düzenlemenin bir benzerinin diğer meslek odaları için de uygulanması elzemdir.

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"Hanımcılık"ta zirve!



İzmir Gaziemir'in CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda, 'hanımcılık'ta Everest'i zorluyor! Eşi Deniz Hanım için belediye bünyesinde "onursal koordinatör" diye pozisyon uyduran Arda, eşine makam katında oda vermiş ve kartvizit bastırmış. Halil Bey, bu rezaleti eşinin 3-4 dil bildiğini iddia ederek (3 mü 4 mü, net değilmiş!) ve maaş almadığını söyleyerek savunmuş.

Gün geçmiyor ki ülkemde hanımcılığın müstesna örneklerine rastlamayalım! Ama adam kayırmacılığın, nepotizmin bu kadarı gerçekten rezalet. CHP, Arda hakkında gerekeni yapacaktır diye umuyorum.