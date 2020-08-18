Büyük ihanet tekerrür ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri, 1971'de bağımsızlığını ilan etmiş, daha 50 yaşını bile doldurmamış olan bir devlettir. Kabileler arasındaki bölüşüm kavgalarını sona erdirmek için federal yapıda kurulmuş yedi parçalı bir yapıya sahiptir.

1950'lerde petrolün bulunmasıyla zenginleşmiş, bugün petrol ve doğalgazı olmasa deniz yollarına erişimi haricinde bir kıymeti harbiyesi kalmayacak olan bir ülkedir. Bu arada nüfusu da 1.4 milyondur. Geri kalan sekiz milyon vatandaş değil, çalışmak için yurt dışından gelenlerdir. Bugünlerde BAE'yi sanki Türkiye'nin eşiti ve rakibi gibi konumlandıran yazılar okuyorum da önce bu gerçekleri bir hatırlatayım dedim.

BAE'nin İngiltere ile tarihsel bağları vardır. Yönetici sınıf eğitimini orda alır. İstihbarattan ekonomiye derin ilişkiler mevcuttur. Fakat İngiltere ile Amerika'ya ek olarak, BAE son 20 yıldır İsrail ile de 'özgün' bir ilişki geliştirmeye başlamıştı.

11 Eylül'den sonra, BAE tedricen güvenlik yazılımlarını İsrailli şirketlere yaptırmaya başladı. Ordan havaalanı güvenliğinden tarım teknolojilerine, emlaktan turizme uzanan bir dizi bağ oluşmaya başladı. Hatta BAE, salgın bahanesiyle göstermelik bir yardımı Filistin'e İsrail üzerinden ulaştırmaya çalıştığı için, Filistinliler tepki gösterip yardımı geri çevirmişti. Çünkü Tel Aviv'e inen BAE uçaklarının kendilerine yardım adı altında İsrail ile işbirliklerinin Filistinlilerce kabulleneceğini hesap etmişlerdi.

Ve nihayet yirmi yıllık açık sır, gerçekliğe dönüştü. İsrail ile BAE, diplomatik bağlarını yaptıkları anlaşmayla duyurdu.

Anlaşma karşılığında İsrail, zaten işgal ettiği Batı Şeria topraklarını ilhaka "ara vermeyi" kabul etti. Bu kadar. Devam etmeyecekleri sözü yok. BAE'nin bu konuda bir şerhi yok. Zaten uluslararası hukukun işlemediği İsrail'in eli böylece daha da güçlendi. Umman ve Bahreyn'in de BAE gibi İsrail ile diplomatik ilişkilerini normalleştirmesiyle, bölgedeki İsrail'in işgalci politikalarına karşı ses çıkaracak Arap ülkesi de nerdeyse kalmamış olacak. Katar'a baskı politikası da daha güçlenmiş olacak.

Yani Mısır ve BAE gibi sözde Arap ve Müslüman ülkeler, İsrail ile barışmayı, Katar ve Türkiye ile savaşmayı yeğliyorlar. Tarih nasıl da tekerrür ediyor.

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