Fetih ruhu müzeye sığar mı hiç? Sığamadı işte. 86 yıl sonra, Fatih'in gözleri üzerimizdeyken buluştuk işte. Elhamdülillah.Ayasofya, büyük fethin nazlı tacıydı. Konstantin'in, Fatih'ingeçti. Fatih, tüm dünyayamesajını hem fiilen verdi hem de bir tabloyla mücessem hale getirdi.O tablo, Nakkaş Sinan Bey'in, Fatih'i yan profilden gül koklarken resmettiği ünlü eserdir. Batı tekniği ile çizdirilen tablodaki gül hem Efendimizi simgeliyordu hem de Batı dünyasınamesajını veriyordu.Öyle inanıyorum ki, 15 Temmuz'da vatanımızı esaretten kurtarmak için dökülen kanlarımızın hediye ettiği bir müjdeydi bugün...Arif Nihat Asya'nınhüznü,Osman Yüksel Serdengeçti'nin,feveranı bitti.duasıyla veda eden merhum Erbakan'ın ruhuşad oldu.Necip Fazıl'ın,öngörüsü gerçek oldu. Bahtımızdabirlikte aziz bir kitap gibi açıldı.Cami minberine asılan fetih sancakları, geçmişe bir gönderme değildi sadece; geleceğe selamdı.Sezai Karakoç'un dizelerindekilerin fethe inkılapolacağı vakitteyiz artık.Erdem Bayazıt'ın,dediği yerdeyiz artık.